Trainer Pep Guardiola verlässt Manchester City nach dieser Saison vorzeitig und hinterlässt ein gewaltiges Erbe. Der 55-Jährige verkündete vor dem letzten Ligaspiel gegen Aston Villa seinen Rücktritt in diesem Sommer. Guardiolas Vertrag wäre noch ein weiteres Jahr gelaufen. Er holte mit City den Titel in der Champions League, sechs Meisterschaften und gewann dreimal den englischen Pokal.

„Fragt mich nicht nach den Gründen für meinen Abschied. Es gibt keinen Grund, aber tief in mir weiß ich, dass es Zeit für mich ist“, sagte Guardiola: „Nichts ist für immer, sonst wäre ich noch hier. Für immer bleiben die Gefühle, die Menschen, die Erinnerungen, die Liebe zu meinem Manchester City.“ In zehn Jahren mit knapp 600 Pflichtspielen prägte der Spanier das Spiel der Cityzens, mit denen er erst zuletzt den FA-Cup gewann – sein insgesamt 41. Titel als Trainer.

Gerüchte darüber, dass der frühere Bayern-Trainer den Klub verlassen werde, kursierten schon länger. Als Nachfolger ist der Italiener Enzo Maresca im Gespräch. Der 46-Jährige trainierte zuletzt den FC Chelsea und war einst Co-Trainer von Guardiola.

Guardiolas Erfolg in der umkämpften Premier League war auch immer mit großen Investitionen verbunden, die sich der Klub mit den Millionen der königlichen Herrscherfamilie von Abu Dhabi leistete. In seiner City-Dekade gab Guardiola nur in einer Saison weniger als 100 Millionen Euro für neue Spieler aus. In der abgelaufenen Spielzeit knackte er erstmals die 300-Millionen-Marke.

Guardiola wird seine Zusammenarbeit mit der City Football Group fortsetzen und die Rolle eines globalen Botschafters übernehmen. In dieser Funktion werde er die Vereine der Gruppe fachlich beraten und an spezifischen Projekten und Kooperationen mitarbeiten, heißt es in der City-Mitteilung.