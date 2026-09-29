Bei Manchester City scheint derzeit wieder die berüchtigte „Cityitis“ umzugehen. Geprägt wurde der Begriff einst von Joe Royle, einem ehemaligen Spieler und Trainer des Fußballvereins. Der Engländer beschrieb damit eine tief verwurzelte Haltung unter den City-Anhängern, die von chronischer Schwarzmalerei und einer Neigung zur Selbstzerstörung gekennzeichnet ist. Beispiele dafür gibt es in der turbulenten Geschichte des heutigen Spitzenklubs zur Genüge. Nach wie vor ist City der einzige englische Verein, der nach dem Gewinn einer Meisterschaft (1937) in der darauffolgenden Saison abgestiegen ist.