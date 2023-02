Von Jonas Wengert

Nottingham Forrest - Manchester City 1:1

(Tabellen-)Führung verspielt: Erling Haaland (rechts) kann sich bei seinem torlosen Auftriff nur die Haare raufen. Sechs Minuten vor Schluss gelingt Nottingham-Joker Chris Wood der Ausgleich. City vergeigt die Generalprobe vor dem Champions-League-Spiel gegen Leipzig.

Hier geht es zur Tabelle der Premier League

FC Chelsea - FC Southampton 0:1

Detailansicht öffnen (Foto: David Klein/Reuters)

Vergebens gestreckt: Chelsea-Torwart Kepa kann diesen Freistoß von James Ward-Prowse kurz vor der Halbzeit nicht parieren. Die Blues können selbst gegen das Tabellenschlusslicht nicht punkten.

Chelsea steckt damit unter Trainer Graham Potter weiter in der Krise. Es war bereits die vierte Partie ohne Sieg in Serie für die Blues nach zuvor drei Unentschieden hintereinander. Die Londoner, die in den vergangenen beiden Transferperioden geschätzte 600 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben haben, belegen in der Premier-League-Tabelle nur Platz zehn und hatten nach dem Abpfiff zehn Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz.

Newcastle United - FC Liverpool 0:2

Detailansicht öffnen (Foto: Stu Forster/Getty Images)

Führung ausgebaut: Cody Gakpo (links) stellt in der 17. Minute auf 2:0 für Liverpool. Kurz darauf sieht Newcastles Torwarte Nick Pope Rot wegen Handspiel außerhalb des Sechzehners. Trotz der langen Überzahl tut sich das Team von Jürgen Klopp schwer und bleibt etwas glücklich ohne Gegentor.

Aston Villa - FC Arsenal 2:4

Detailansicht öffnen (Foto: Nick Potts/dpa)

Spiel gedreht: Arsenals Winterneuzugang Jorginho (2. von rechts) schießt den Ball in der Nachspielzeit an die Latte, von dort springt er an den Hinterkopf von Villas Weltmeister-Torwart Emiliano Martínez und dann ins Tor. Die Londoner stehen damit wieder an der Ligaspitze.

Brighton & Hove Albion - FC Fulham 0:1

Detailansicht öffnen (Foto: Andrew Matthews/AP)

Schuss zu drei Auswärtspunkten: Aufsteiger Fulham setzt seine bemerkenswerte Saison fort. In der 88. Minute trifft Manor Solomon (rechts) zum Sieg. Fulham steht nun auf Tabellenplatz sechs.

FC Brentford - Crystal Palace 1:1

Detailansicht öffnen (Foto: Paul Childs/Reuters)

Wer sich zuletzt freut: Der Deutsche Vitaly Janelt (Mitte) wechselte einst für kleines Geld von Bochum nach Brentford. Dort ist er inzwischen Stammkraft. Gegen Crystal Palace rettet er seinem Team mit einem Tor in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Punkt.

Wolverhampton Wanderers - AFC Bournemouth 0:1

Detailansicht öffnen (Foto: Peter Nicholls/Reuters)

Abstiegsränge vorerst verlassen: Dank des Auswärtserfolgs steht Bournemouth mindestens für eine Nacht in der Tabelle oberhalb des roten Strichs. Das entscheidende Tor geht auf das Konto von Marcus Tavernier (links).