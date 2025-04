Trotz einer mäßigen Leistung hat der FC Arsenal eine Sofa-Meisterschaft des FC Liverpool am Mittwochabend verhindert. In einer vorgezogenen Partie des fünftletzten Spieltags der Premier League gab es für Arsenal ein 2:2 gegen Crystal Palace, das Team von Trainer Oliver Glasner. Bei einer Niederlage des Tabellenzweiten Arsenal hätte Spitzenreiter Liverpool bereits als Meister festgestanden. Angesichts von zwölf Punkten Vorsprung reicht Liverpool nun schon ein Unentschieden im Heimspiel am Sonntagabend gegen Tottenham, um die große Party zu starten.