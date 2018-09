16. September 2018, 10:46 Uhr Premier League Liverpools beeindruckende Frühform

Der FC Liverpool setzt sich mit dem fünften Sieg im fünften Spiel in der Spitzengruppe der Premier League fest.

Trainer Jürgen Klopp überwindet dabei ein kleines Trauma: Er gewinnt erstmals in Wembley.

Von Sven Haist, London

Mit Torwartfehlern kennt sich der FC Liverpool aus. Oft genug hat er in der jüngeren Vergangenheit erlebt, wie es sich anfühlt, wenn ein Fauxpas des eigenen Schlussmanns zu Punktverlusten führt. Selbst Alisson Becker - den Liverpool im Sommer für etwa 70 Millionen Euro aus Rom verpflichtet hatte, um die Missgeschicke der reichlich daneben greifenden Loris Karius und Simon Mignolet hinter sich zu lassen - verschuldete bereits ein Gegentor.

Im Duell mit den Tottenham Hotspur am Samstag führte der nächste Torwartaussetzer zu einem Treffer - nur diesmal profitierte Liverpool davon. Bei einer einstudierten Eckballvariante positionierten sich die Reds im Fünfmeterraum unmittelbar vor dem niederländischen Torhüter Michel Vorm, der bei den Spurs den am Oberschenkel verletzten Hugo Lloris vertrat. Das verwehrte Vorm, 34, bei seinem lediglich fünften Ligaeinsatz in den vergangenen zwei Jahren die Möglichkeit, sich mit Anlauf auf den heranfliegenden Ball zu stürzen. Prompt missglückte ihm die Faustabwehr, die zu kurz geratene Klärungsaktion nutzte Georginio Wijnaldum per Kopf zur Führung.

"Das war der Plan. Wir haben im Training daran gearbeitet", sagte Wijnaldum. Der Treffer kurz vor der Halbzeitpause veränderte die Richtung des Spiels zugunsten der Reds und dürfte darüber hinaus sogar entscheidenden Einfluss auf den Saisonverlauf haben.

Vergangene Saison erlitt Liverpool alle fünf Niederlagen bei Auswärtsspielen

Durch das 2:1 bei Tottenham Hotspur bleibt Liverpool mit seinem Trainerteam um Jürgen Klopp nach fünf Spielen ohne Punktverlust in der Spitzengruppe der Premier League. Der Startrekord des FC Chelsea mit neun Siegen aus neun Spielen in der Saison 2005/06 liegt zwar noch ein Stück entfernt, aber der Erfolg dient dem traditionsreichen Klub am River Mersey als Beweis, die unmittelbare Konkurrenz um die englische Meisterschaft ebenfalls auswärts besiegen zu können. "Was für ein Spiel von meinem Team! Das war wirklich, wirklich gut. Wenn man gegen Tottenham gewinnt, ist das ein großes Ergebnis", sagte Klopp: "Das war unser bestes Saisonspiel. Die Leistung war so viel besser als das Resultat. Ich bin sehr stolz auf meine Spieler."

In der vorherigen Saison erlitt Liverpool die fünf Niederlagen jeweils auf fremdem Platz, vier davon in den Duellen mit den bestplatziertesten Vereinen der Liga. Die Resultate gegen Manchester City (0:5), Tottenham (1:4), Manchester United (1:2) und Chelsea (0:1) kosteten den Reds mitunter den Ligagewinn nach 28 Jahren. Am meisten schmerzte vor einem Jahr die Abwehrleistung bei der Fahrt nach London, als Tottenham den fehlenden Zusammenhalt in der Verteidigung offenbarte. Das Defensivchaos beschleunigte in Liverpool den Drang, mit hochkarätigen Verstärkungen die Widerstandsfähigkeit zu verbessern.

Die Schlussminuten weggelassen - in denen Liverpool nach dem Anschlusstor durch Erik Lamela (93.) kurz ins Wackeln geriet - beeindruckte besonders die Harmonie in der Innenverteidigung zwischen Virgil van Dijk und Joe Gomez. Obwohl die Spurs mit Harry Kane und Lucas Moura eines der besten Angriffsduos besitzen, hielt Liverpool die beiden an der kurzen Leine. Nur bei der Großchance zum Ausgleich durch Moura ließ sich Gomez austricksen (50.), ehe Roberto Firmino mit dem zweiten Treffer für Liverpool die Spannung aus der Partie nahm (54.). Die Spurs um Trainer Mauricio Pochettino bleiben durch die zweite Niederlage hintereinander erst mal hinter der Tabellenspitze zurück. "Ist dies eine harte Zeit?", fragte Pochettino genervt auf der Pressekonferenz, um die Antwort selbst zu geben: "Hört zu, habt keine Sorge um mich. Mir geht's gut, so gut. Kümmert euch nicht um mich!"