FC LiverpoolWirtz fremdelt noch mit dem Premier-League-Fußball

Lesezeit: 4 Min.

Kommt beim FC Liverpool bislang nicht wie gewünscht zur Geltung: Florian Wirtz, 22.
Kommt beim FC Liverpool bislang nicht wie gewünscht zur Geltung: Florian Wirtz, 22. (Foto: Rui Vieira/AP/dpa)

Erste Kritik wird laut an den Leistungen, die Florian Wirtz beim FC Liverpool zeigt. Dabei gibt es mehrere Ursachen, weshalb er in England noch an seine Grenzen stößt.

Von Sven Haist, London

Als der FC Liverpool am Dienstagabend seine Aufstellung veröffentlichte, dürften die Fans von Florian Wirtz kurz zusammengezuckt sein: Der deutsche Nationalspieler fehlte im Kader für das League-Cup-Match gegen den Zweitligisten Southampton. Seit seinem Wechsel aus Leverkusen an die Anfield Road für rund 135 Millionen Euro, mit dem Wirtz zum bisher teuersten deutschen Fußballer wurde (vor Kai Havertz), wird alles um ihn herum so aufmerksam wahrgenommen wie seine Bewegungen auf dem Feld.

