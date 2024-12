Tabellenführer FC Liverpool und der FC Arsenal haben im Kampf um die Spitze der englischen Premier League gepatzt und am Samstag zu Hause jeweils nur Unentschieden gespielt. Liverpool kam in einer wilden Partie gegen Fulham mit dem deutschen Torhüter Bernd Leno in Unterzahl nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Verfolger Arsenal konnte mit DFB-Stürmer Kai Havertz den Ausrutscher nicht nutzen, gegen den FC Everton gab es für die Gunners ein 0:0.