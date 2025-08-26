Der Jubel des erst 16 Jahre alten Teenagers Rio Ngumoha war ebenso jugendlich intuitiv wie sein Siegtor für den FC Liverpool. Mit dem rechten Zeigefinger deutete der Stürmer nach oben, hin zu den eigenen Fans, die unter dem Dach des St. James’ Park in Newcastle einquartiert waren. Sein Gruß fand dort denselben Anklang wie sein unwiderstehlicher Treffer in der zehnten Minute der Nachspielzeit, der den Reds am Montagabend in einem absurden Spiel den 3:2 (2:0)-Erfolg bei Newcastle United sicherte. Ngumoha verhinderte damit bei seinem Premier-League-Debüt nicht nur eine Blamage für sein Team, das zuvor trotz Überzahl eine 2:0-Führung hergegeben hatte – er trug sich auch in die Rekordliste seines Klubs ein.
Rio Ngumoha beim FC Liverpool
Mit 16 Jahren schießt Rio Ngumoha den FC Liverpool furios zum Sieg. Und schon stellt sich die Frage, ob der Klub noch mehr als 100 Millionen Euro für einen neuen Stürmer ausgeben muss.
