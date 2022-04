Beim 2:2 im Topspiel der Premier League imitieren sich Jürgen Klopp und Pep Guardiola gegenseitig - was hinterher zu koketten Kommentaren führt. Schon an Ostersamstag geht es weiter, mit dem nächsten Duell.

Von Sven Haist, Manchester

Das größte Kompliment hat sich das Fußballspiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool selbst gemacht. In der maximal schnelllebigen Premier League, in der die Abarbeitung der 38 Spiel­tage zunehmend einer Akkordarbeit gleicht, ist ja in der Regel nichts von Dauer - außer dem Ergebnis. Zudem erweckte der Hype um das Premiumspiel der beiden Titelrivalen am Sonntagabend den Eindruck, das Resultat dieser 90 Minuten würde unverzüglich über die Meisterschaft entscheiden. Dann aber gelang City und Liverpool ein Schlagabtausch, bei dem sich hinterher - entgegen der sonstigen Gewohnheit - kaum einer für den Spielausgang interessierte.