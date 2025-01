Der Krisenklub spielt 2:2 beim souveränen Tabellenführer in Liverpool, hadert aber mit dem Spielausgang. Trainer Amorim arbeitet an einer neuen Leistungskultur – und korrigiert Entscheidungen seines Vorgängers.

Von Sven Haist, Liverpool

Das Duell zwischen dem FC Liverpool und Manchester United verlief auf dem Platz so chaotisch wie die Wetterbedingungen am Spieltag. Aufgrund eines Wintereinbruchs, der die Sicherheit der Fans bei der Anreise gefährdete, stand lange Zeit nicht fest, ob die Partie am Sonntagabend stattfinden könnte. Rund um das Anfield-Stadion und auch auf dem Platz lag Schnee. Trotzdem setzte Liverpool alles daran, dass gespielt werden konnte. Durch die enge Taktung in dieser Saison stehen dem Klub kaum Ausweichtermine zur Verfügung, zumal ohnehin noch das Match gegen den FC Everton nachgeholt werden muss. Und die Formkurve des Gegners United zeigte nach zuletzt vier Niederlagen in Serie ebenfalls nach unten.