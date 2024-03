Von Sven Haist, Liverpool

Im eventuell letzten Trainerduell zwischen den Dauerrivalen Jürgen Klopp und Pep Guardiola hätte es kein gerechteres Ergebnis als ein Remis geben können. Und genau so trennten sich der FC Liverpool und Manchester City auch am Sonntagabend - unentschieden, 1:1. Der Sieger des weltweit beachteten Aufeinandertreffens war der FC Arsenal. Im Dreikampf um die Meisterschaft in der Premier League ist Arsenal durch den Erfolg am Vortag gegen den FC Brentford nun der neue Tabellenführer. Die Londoner sind zwar punktgleich mit Liverpool (jeweils 64 Zähler), haben aber das deutlich bessere Torverhältnis. City ist mit einem Punkt Rückstand Dritter (63) und spielt in drei Wochen zu Hause gegen Arsenal.