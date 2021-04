Der englische Fußball-Meister FC Liverpool hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Verlust vor Steuern in Höhe von 46 Millionen Pfund verbucht, rund 53 Millionen Euro. Das sei vor allem den Einbußen aufgrund der Pandemie geschuldet, gab der Klub von Trainer Jürgen Klopp bekannt. Besonders bei Medieneinnahmen und Eintrittsgeldern verzeichnete Liverpool einen deutlichen Rückgang. Das Geschäftsjahr endete im Mai 2020, rund drei Monate nach Beginn der Coronavirus-Pandemie in England. In diesem Zeitraum war die Premier League vorübergehend ausgesetzt worden. "Vor der Pandemie waren wir in einer soliden finanziellen Position", sagte Geschäftsführer Andy Hughes, "und seit diesem Berichtsjahr haben wir unsere Kosten weiterhin effektiv verwaltet."