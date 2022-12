Der FC Liverpool hält den Druck auf die internationalen Ränge aufrecht. Der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gelang am Freitag an der heimischen Anfield Road ein 2:1 (2:1) über Leicester City - allerdings ohne selbst ein Tor zu erzielen.

Denn nach dem frühen Rückstand durch Kiernan Dewsbury-Hall bereits in der vierten Minute erlebte der 24 Jahre alte Belgier Wout Faes, erst seit September bei Leicester, wohl einige der schlimmsten Minuten seiner Fußballer-Karriere. Dem Innenverteidiger unterlief in der 38. Minute ein Eigentor - und in der 45. noch eins. Mit ausgebreiteten Armen stand er da und konnte es selbst nicht fassen.

Laut dem Datenanbieter Opta ist Faes erst der vierte Spieler in der Premier League, dem in einem Spiel zwei Eigentore unterlaufen sind. Liverpool freute sich so jedenfalls über den vierten Ligasieg nacheinander. In der Tabelle bleiben die Reds Sechster, verkürzten den Rückstand auf Manchester United aber vorerst auf einen Punkt.

Real siegt in turbulentem Spiel

Real Madrid hat vorerst die Tabellenführung in der spanischen Meisterschaft übernommen. Die Königlichen besiegten am Freitagabend auswärts Real Valladolid mit 2:0 (0:0). Beide Tore in der Partie, die in den Schlussminuten recht turbulent wurde, erzielte Karim Benzema für die Gäste aus der Hauptstadt.

Kapitän Benzema, der bei Vizeweltmeister Frankreich vor dem ersten WM-Spiel verletzt abgereist war, traf in der 83. Minute per Elfmeter zur späten Führung. Nach einem Videobeweis hatte der Referee auf Handspiel des Gegners entschieden. Offensichtlich wegen heftiger Proteste sah Sergio Léon von den Gastgebern dabei auch noch die rote Karte. In Überzahl legte der 35 Jahre alte Benzema mit seinem zweiten Treffer nach. In der Tabelle führt Titelverteidiger Real nun vor dem FC Barcelona, der am Silvestertag Espanyol zum Derby empfängt.