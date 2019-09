England: Dank eines glänzend aufgelegten Sadio Mane steht der FC Liverpool auch am fünften Spieltag in der englischen Premier League an der Tabellenspitze. Der von Teammanager Jürgen Klopp betreute Champions-League-Sieger gewann an der Anfield Road 3:1 (2:1) gegen Newcastle United und steht mit 15 Punkten vor Meister und Verfolger Manchester City (10).

Mane erzielte mit einem gezielten Rechtsschuss in den Winkel den Ausgleich (28.), nachdem Frankfurt-Leihgabe Jetro Willems (7.) Reds-Verteidiger Trent Alexander-Arnold düpiert und ebenfalls ins Kreuzeck getroffen hatte. Der kurz zuvor eingewechselte frühere Hoffenheimer Roberto Firmino bereitete den zweiten Treffer des Senegalesen (40.) vor, nach einem Doppelpass mit Firmino setzte Mohamed Salah (72.) den Schlusspunkt.

Meister und Verfolger Manchester City trifft am Abend auf den von Daniel Farke trainierten Aufsteiger Norwich City um den ehemaligen Schalker Teemu Pukki, der zum Spieler des Monats August in der Premier League ernannt worden war. Am Dienstag treten die Reds als Titelverteidiger der Königsklasse zum Auftakt beim italienischen Vizemeister SSC Neapel (21.00 Uhr) um den früheren Bayern-Trainer Carlo Ancelotti an.

Spanien: Real Madrid hat vor dem Champions-League-Auftakt bei Paris Saint-Germain eine erfolgreiche Generalprobe absolviert. Die Königlichen bezwangen am vierten Spieltag der Primera Division UD Levante mit 3:2 (3:0). Vor 60 000 Zuschauern im Estadio Santiago Bernabeu brachte Karim Benzema am Samstag die Hausherren mit einem Doppelschlag in der 25. und 31. Minute in Führung. Casemiro baute fünf Minuten vor dem Seitenwechsel den Vorsprung aus.

Im Gefühl des sicheren Sieges kassierte Real in der zweiten Halbzeit zwei Gegentore. Der ehemalige Real- und VfL Wolfsburg-Spieler Borja Mayoral (49.) sowie Gonzalo Melero eine Viertelstunde vor Schluss machten die Partie noch einmal spannend.

Durch den zweiten Saison-Sieg überholte Real in der Tabelle den samstäglichen Kontrahenten und liegt mit acht Zählern auf einem Champions League-Platz. Das Team von Trainer Zinedine Zidane tritt am Mittwoch zum Auftakt der europäischen Königsklasse in der Gruppe A beim von Thomas Tuchel betreuten französischen Meister an.

Bei Real standen die ehemaligen Bayern-Spieler Toni Kroos und James in der Startaufstellung. Die Neuzugänge Eden Hazard und der Ex-Frankfurter Luka Jovic wurden eingewechselt. Der Waliser Stürmer Gareth Bale, der schon zwei Treffer in drei Spielen erzielt hatte, fehlte gesperrt.

Frankreich: Erstmals nach den geplatzten Gesprächen über einen Transfer könnte Star-Fußballer Neymar am Samstag wieder für Paris Saint-Germain auflaufen. Der Brasilianer sei verfügbar für das Ligaspiel gegen Racing Straßburg, sagte PSG-Trainer Thomas Tuchel am Freitag. Neymar hat seit Mai kein Spiel mehr für den französischen Hauptstadtclub absolviert.

Neymar war 2017 für die bisherige Rekordablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt. Sein Vertrag bei PSG läuft noch bis zum 30. Juni 2022. Allerdings hatte es im Sommer einen wochenlangen Transfer-Poker um den Offensivstar gegeben - eine Rückkehr zum FC Barcelona scheiterte letztlich aber.

"Ich bin sehr glücklich, dass die Transferperiode zuende ist", sagte Tuchel nun. Er könne verstehen, dass nicht alle PSG-Fans glücklich mit dem seien, was passiert sei. Die ersten Ligaspiele der Saison hatte PSG ohne Neymar bestritten.