England: Champions-League-Sieger FC Liverpool hat sich auch am dritten Spieltag der englischen Premier League keine Blöße gegeben. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp besiegte in einer offensiv geführten Partie am Samstag den FC Arsenal mit 3:1 (1:0) und sicherte sich den dritten Ligaerfolg in Serie. Bei den Gunners stand der deutsche Ex-Nationalspieler Mesut Özil wieder nicht im Kader.

Gegen Ende einer unterhaltsamen ersten Hälfte in Anfield besorgte der frühere Schalker Joel Matip (41. Minute) die Führung für die starken Reds. Nach der Halbzeit traf Mohamed Salah (49.) per Strafstoß. Der Ägypter war zuvor im Strafraum von David Luiz gefoult worden und verwandelte den fälligen Elfmeter selbst. Später erhöhte Salah (59.) mit einem Traumtor zum 3:0. Das einzige Tor für die Gäste aus London schoss der eingewechselte Lucas Torreira (84.).

Bei Arsenal wartet Özil noch immer auf seinen ersten Saisoneinsatz. Warum der Mittelfeldspieler nicht mal im Kader stand, war zunächst unklar. Vier Wochen nach einem versuchten Raubüberfall auf Özil und nach kurzer krankheitsbedingter Pause in der vergangenen Woche hatte er wieder mit der Mannschaft trainiert. Laut Medienberichten soll der 30-Jährige in den USA beim MLS-Club D.C. United im Gespräch sein.

Chelsea mit erstem Sieg unter Lampard

Der FC Chelsea hat sich am dritten Spieltag der englischen Premier League den ersten Sieg unter seinem neuen Trainer Frank Lampard erkämpft. Die Blues gewannen nach einer unterhaltsamen Fußball-Partie am Samstag 3:2 (2:2) beim starken Aufsteiger Norwich City mit dem deutschen Coach Daniel Farke.

Die Engländer Tammy Abraham (3./68. Minute) und Mason Mount (17.) trafen für die Gäste. Ein viertes Tor für Chelsea von Kurt Zouma wurde nach Videoentscheid wegen eines Fouls an Norwich-Torwart Tim Krul nicht gegeben. Die Treffer zum zweimaligen zwischenzeitlichen Ausgleich für Norwich erzielten Todd Cantwell (6.) und der frühere Schalker Teemu Pukki (30.), der nach drei Saisonspielen bereits fünf Tore auf dem Konto hat.

Manchester United verschießt wieder Elfmeter

Der englische Rekordmeister Manchester United unterlag zu Hause unglücklich mit 1:2 (0:1) gegen Crystal Palace. Jordan Ayew (32.) und Patrick van Aanholt (90.+3) schossen die Gäste aus London zum ersten Premier-League-Sieg im Old Trafford und sorgten damit für eine echte Überraschung. Kurz zuvor hatte Daniel James (89.) den hochverdienten Ausgleich für die überlegenen Red Devils erzielt.

United-Keeper David de Gea sah beim zweiten Gegentor nicht gut aus. Man United hatte zudem erneut Pech. Marcus Rashford (70.) vergab einen Strafstoß, als er nur den Innenpfosten traf. Erst vor einer Woche hatte sein Teamkollege Paul Pogba einen Elfmeter verschossen.

Italien: Ohne seinen neuen Trainer Maurizio Sarri ist der italienische Meister Juventus Turin mit einem Auswärtssieg in die neue Saison der Serie A gestartet. Das Team um Stürmer Ronaldo setzte sich am Samstag bei Parma Calcio mit 1:0 (1:0) durch. Das Siegtor erzielte Kapitän Giorgio Chiellini in der 21. Minute. Der 60-jährige Sarri, der als Nachfolger von Massimiliano Allegri gekommen war, kuriert eine Lungenentzündung aus und wird wohl auch am 31. August beim Heimauftakt gegen seinen früheren Club SSC Neapel fehlen.

Mit Sami Khedira in der Startelf, der in der 63. Minute für Neuzugang Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain) ausgewechselt wurde, zeigte der Favorit eine abgeklärte Leistung. Nach der Führung wurde ein Treffer von Ronaldo in der 35. Minute nach Videobeweis wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Auch bei drei weiteren Chancen hatte Ronaldo kein Glück. Der deutsche Nationalspieler Emre Can kam auf der Bank sitzend nicht zum Einsatz.

Spanien: Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat einen perfekten Start in die neue Saison der Primera Division verpasst: Am zweiten Spieltag kamen die Königlichen über ein 1:1 (0:0) gegen Real Valladolid nicht hinaus. Vor Wochenfrist hatte es ein 3:1 bei Celta Vigo gegeben. Karim Benzema (83.) traf zum 1:0 für Real, doch Sergio Guardiola Navarro (89.) schoss den Ausgleichstreffer. Real, das mit Toni Kroos in der Anfangsformation angetreten war, verzweifelte an der Abwehr der Gäste trotz drückender Überlegenheit immer wieder. 100-Millionen-Mann Gareth Bale stand wiederum in der Anfangsformation der Madrilenen.