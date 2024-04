Von Sven Haist, London

Auf dem Weg zum Stadionausgang schien Jürgen Klopp die Nerven zu verlieren - so, wie sein Team kurz zuvor im Premier-League-Auswärtsspiel bei Manchester United. Die gegnerischen Fans verabschiedeten den Trainer des FC Liverpool bei seinem vorerst letzten Besuch im Old Trafford mit einem bissigen Sprechgesang. Zur Melodie der englischen Fußballhymne "Football's coming home" spotteten die Zuschauer in Dauerschleife und nicht zu überhörender Lautstärke: "Jürgen's cracking up", Jürgen Klopp bricht ein.