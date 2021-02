Teammanager Jürgen Klopp hat mit Titelverteidiger FC Liverpool in der englischen Fußball-Meisterschaft einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. Die Reds kassierten nach zuvor zwei Siegen nacheinander gegen Abstiegskandidat Brighton & Hove Albion eine unerwartete 0:1 (0:0)-Heimpleite und fielen damit sieben Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City zurück.

Der Tabellenführer gewann mit Nationalspieler Ilkay Gündogan 2:0 (2:0) beim FC Burnley und hat nach dem neunten Erfolg in Serie auch wieder drei Zähler Vorsprung auf den Lokalrivalen und Rekordmeister Manchester United. Klopps Mannschaft fiel durch ihre vierte Saisonniederlage auch noch zwei Punkte hinter Ex-Champion Leicester City (2:0 beim FC Fulham) auf den vierten Rang zurück.

An der Anfield Road fiel die Entscheidung gegen Liverpool elf Minuten nach der Pause. Der Kolumbianer Steven Alzate besiegelte mit seinem Siegtreffer den Rückschlag für Klopps Team.

Die Citizens sorgten einen Tag nach dem Rekordsieg von Manchester United mit 9:0 gegen den FC Southampton gegen Burnley schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Torjäger Gabriel Jesus (3.) sowie Raheem Sterling (38.) nach einer Hereingabe von Gündogan stellten den Erfolg der Mannschaft von Pep Guardiola sicher, die auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat.

Spanien: Barcelona wackelt gegen den Außenseiter

Der FC Barcelona hat sich nach einer spektakulären Aufholjagd in das Halbfinale des spanischen Pokals gerettet und die nächste herbe Enttäuschung noch vermieden. Das Team um Lionel Messi gewann am Mittwochabend nach 0:2-Rückstand noch mit 5:3 (2:2, 0:1) nach Verlängerung beim FC Granada.

Lange sah alles nach einem Sieg des Außenseiters aus. Kenedy (33. Minute) und Routinier Roberto Soldado (47.) überwanden Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen im Tor der Katalanen. Doch nach mehreren Lattentreffern sorgten ein Eigentor von Schlussmann Aaron (88.) und Jordi Alba (90.+2) für die Verlängerung.

Dort traf Frankreichs Weltmeister Antoine Griezmann (100.) zur ersten Führung für Barcelona, die Fede Vico per Foulelfmeter (103.) wieder ausglich. Frenkie de Jong (108.) und Jordi Alba (113.) erhielten dann die Hoffnungen des Favoriten auf einen nationalen Titel. In der Meisterschaft liegt Barcelona bereits zehn Punkte hinter Spitzenreiter Atlético Madrid zurück.

Das Halbfinale erreichte auch UD Levante durch ein 1:0 nach Verlängerung gegen den FC Villarreal. Roger traf in der Nachspielzeit der Verlängerung zum Sieg. Am Dienstag war schon Europa-League-Sieger FC Sevilla weitergekommen, den letzten Halbfinalisten ermitteln an diesem Donnerstag Betis Sevilla und Athletic Bilbao.

Frankreich: Paris jagt Spitzenreiter Lille

Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat nach seiner ersten Niederlage unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino in der Ligue 1 wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der Champions-League-Finalist nahm durch einen 3:0 (2:0) gegen Schlusslicht Olympique Nimes mit Nationalspieler Thilo Kehrer in der Anfangsformation und Ex-Weltmeister Julian Draxler als Einwechselspieler trotz der Gelbsperre für Neymar die Jagd auf Spitzenreitzer OSC Lille auf.

Der Tabellenführer hat nach seinem 3:0 (0:0)-Erfolg bei Girondins Bordeaux weiter zwei Punkte auf Topverfolger Olympique Lyon (1:0 bei FCO Dijon. Einen weiteren Zähler zurück belegt PSG Rang drei. Für Paris, das am vergangenen Sonntag durch das 2:3 beim FC Lorient seine erste Niederlage nach der Entlassung des deutschen Trainers Thomas Tuchel kassiert hatte, traf Angel di Maria (18.) zur Führung. Pablo Sarabia (36.) und Weltmeister Kylian Mbappé (68.) erzielten die weiteren Treffer des Hauptstadt-Klubs.