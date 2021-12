Mit einem Tor tief in der Nachspielzeit hat Joker Divock Origi den FC Liverpool an die Spitze der englischen Premier League geschossen. Die Reds setzten sich dank des späten Treffers des Belgiers (90.+4) verdient mit 1:0 (0:0) bei den Wolverhampton Wanderers durch und profitierten von der Derby-Pleite des FC Chelsea. Die Mannschaft von Thomas Tuchel unterlag im Londoner Nachbarschaftsduell bei West Ham United unglücklich mit 2:3 (2:1).

Die Mannschaft von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp führt die Tabelle mit nun 34 Punkten vor dem Champions-League-Sieger (33) an. Titelverteidiger Manchester City (32) kann am Abend beim FC Watford (18.30 Uhr) an beiden Teams vorbeiziehen.

Liverpool vergab einige gute Chancen, die beste hatte Diogo Jota. Torwart Jose Sa hatte sein Gehäuse verlassen, doch der Stürmer schoss aus fünf Metern einen Verteidiger auf der Linie an (61.). Erst Origis Treffer aus der Drehung nach Zuspiel von Starstürmer Mo Salah brachte den Dreier.

Detailansicht öffnen Überraschungsverlierer: Thomas Tuchel mit Stürmer Romelu Lukaku. (Foto: Paul Terry/imago images/Sportimage)

In London brachten Thiago Silva (28.) und Mason Mount (44.) Chelsea zweimal in Führung. Die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Kai Havertz spielten von Beginn an, doch Havertz musste nach einem Foul und einer Behandlung zum zweiten Durchgang in der Kabine bleiben. Die Hammers drehten die Partie durch Treffer von Manuel Lanzini (40., Foulelfmeter), Jarrod Bowen (56.) und Arthur Masuaku (87.). Chelsea-Keeper Edouard Mendy hatte den Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:1 mit einem Foul an Bowen verursacht und sah auch beim 2:3 schlecht aus: Er boxte eine offenbar verunglückte Flanke von Masuaku ins eigene Tor.

Enttäuschung für Xavis Barcelona

Der spanische Pokalsieger FC Barcelona hat unter dem neuen Trainer Xavi in La Liga einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Im dritten Spiel mit dem Rückkehrer an der Seitenlinie verloren die Katalanen am Samstag gegen Betis Sevilla mit 0:1 (0:1). Juanmi (79.) traf zum Tor des Tages. Zuvor hatte es zwei Siege unter Xavi für Barca in der Primera Division gegeben.

Barcelona um den deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen hat weiter 23 Punkte auf dem Konto und ist meilenweit von den Spitzenrängen entfernt. Der Rückstand zu Rekordmeister und Tabellenführer Real Madrid, der am Abend bei Real Sociedad aus San Sebastian antritt, beträgt schon jetzt 13 Zähler. Betis festigte Rang fünf.