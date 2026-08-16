Beim englischen Traditionsklub sitzt künftig eine Riege an Multimilliardären am Steuer. Vorerst halten sie rund 30 Prozent der Anteile – doch Jeff Bezos und seine Mitstreiter könnten die Mehrheit am FC Liverpool anstreben.

Der FC Liverpool hat sich auf dem Transfermarkt bislang auffallend zurückgehalten. Eine Woche vor Saisonstart fällt die Bilanz im Vergleich zum Vorjahr, als die Reds eine halbe Milliarde Euro aufgewendet hatten, verhalten aus: Nur Verteidiger Jérémy Jacquet, 20, von Stade Rennes und Flügelmann Víctor Muñoz, 22, von CA Osasuna wurden geholt; dazu die kurzfristige Leihe des Abwehrroutiniers Ronald Araújo vom FC Barcelona. Stattdessen wartete Liverpool mit einem kolossalen Gesellschafterdeal auf, der selbst in den Milliardensphären der Premier League seinesgleichen sucht.