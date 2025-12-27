Zum Hauptinhalt springen

Premier LeagueGroße Erleichterung: Wirtz trifft erstmals für Liverpool

Es hat bis nach Weihnachten gedauert: Florian Wirtz feiert seinen ersten Treffer für den FC Liverpool.
Es hat bis nach Weihnachten gedauert: Florian Wirtz feiert seinen ersten Treffer für den FC Liverpool. (Foto: Oli Scarff/AFP)
  • Florian Wirtz erzielt beim 2:1-Sieg gegen Wolverhampton seinen ersten Premier-League-Treffer für Liverpool in seinem 23. Einsatz.
  • Kevin Schade glänzt mit einem Hattrick beim 4:1-Sieg von Brentford gegen Bournemouth und verbessert sein Team auf Platz neun.
  • Arsenal verdrängt Manchester City wieder von der Tabellenspitze durch einen 2:1-Sieg gegen Brighton, Liverpool liegt zehn Punkte zurück.
In seinem 23. Spiel für Liverpool gelingt dem deutschen Nationalspieler sein erster Premier-League-Treffer. Auch Tabellenführer Arsenal jubelt.

Florian Wirtz hat an einem emotionalen Nachmittag seine persönliche Erlösung beim FC Liverpool gefeiert. Beim 2:1 (2:0) gegen die Wolverhampton Wanderers erzielte der deutsche Nationalspieler in seinem 23. Einsatz für die Reds seinen ersten Treffer.

Zuvor waren die Spieler mit zwei Kindern des verstorbenen früheren Liverpool- und Wolverhampton-Profis Diogo Jota ins Stadion eingelaufen, Fans beider Teams gedachten des im Sommer tödlich verunglückten Jota. Es war das erste Duell der Teams, für die der Portugiese in England gespielt hatte. Jotas Ehefrau Rute Cardoso war ebenfalls im Stadion.

Premier-League-Auftakt
:Anfield singt für Diogo Jota

„Wir hatten Hilfe von oben“: Liverpools Auftaktsieg gerät zu einer Verneigung vor dem im Sommer verstorbenen Angreifer. Zugleich zeigen sich beim 4:2 gegen Bournemouth die Tücken des neuen Offensivstils.

SZ PlusVon Sven Haist

Wirtz (42.) erzielte in der 1585. Pflichtspielminute für die Reds nach einem schönen Zuspiel von Hugo Ekitiké das 2:0, zuvor hatte der frühere Bayern-Profi Ryan Gravenberch (41.) für den Führungstreffer gesorgt. In der Tabelle sprang Liverpool auf den vierten Tabellenplatz, der Rückstand auf den Spitzenreiter FC Arsenal beträgt zehn Punkte. Die noch immer sieglosen Wanderers sind mit nur zwei Punkten Letzter.

Einen herausragenden Nachmittag erwischte Nationalspieler Kevin Schade, der beim 4:1 (2:0) des FC Brentford gegen AFC Bournemouth dreimal (7., 51., 90.+6) erfolgreich war. Damit verbesserte sich sein Team in der Tabelle auf den neunten Platz.

Arsenal setzte sich 2:1 (1:0) gegen Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler durch. Damit verdrängten die Londoner Manchester City wieder von der Spitze, das zuvor 2:1 (0:0) bei Nottingham Forest gewonnen hatte. Rayan Cherki (83.) sorgte für den späten Siegtreffer ManCitys.

