Jamie Vardy stattete Leicester City vor anderthalb Wochen einen überraschenden Besuch ab. Der einstige Stürmerheld, der den Verein nach dem Abstieg aus der Premier League in der vergangenen Saison ablösefrei zum italienischen Erstligisten US Cremonese verließ, verfolgte im Ehrenbereich des Stadions mit bedrückter Miene die Heimniederlage gegen Swansea. Es wirkte, als wolle der derzeit verletzte Vardy, der mit den Foxes seit der gemeinsamen Sensationsmeisterschaft 2016 in der Premier League als 5000:1-Außenseiter tief verbunden ist, in einer schwierigen Lage zumindest emotionalen Beistand leisten.