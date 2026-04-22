Jamie Vardy stattete Leicester City vor anderthalb Wochen einen überraschenden Besuch ab. Der einstige Stürmerheld, der den Verein nach dem Abstieg aus der Premier League in der vergangenen Saison ablösefrei zum italienischen Erstligisten US Cremonese verließ, verfolgte im Ehrenbereich des Stadions mit bedrückter Miene die Heimniederlage gegen Swansea. Es wirkte, als wolle der derzeit verletzte Vardy, der mit den Foxes seit der gemeinsamen Sensationsmeisterschaft 2016 in der Premier League als 5000:1-Außenseiter tief verbunden ist, in einer schwierigen Lage zumindest emotionalen Beistand leisten.
Abstieg von Leicester in EnglandSo schnell wurde noch kein Champion nach unten durchgereicht
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Von Zero zu Hero und zurück: 2016 wurde Leicester City sensationell englischer Meister – jetzt steigt der Klub in die dritte Liga ab. Über einen beispiellosen Absturz.
Von Sven Haist, London
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