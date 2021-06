Leclerc holt die Pole in Baku

Charles Leclerc startet ganz vorne in Baku.

Der Ferrari-Pilot lässt Hamilton und Verstappen hinter sich. Kohlschreiber scheitert bei den French Open. Stöger wird Trainer in Ungarn.

Meldungen in der Übersicht

Formel 1, Baku: Ferrari-Pilot Charles Leclerc startet von der Pole Position in den Großen Preis von Aserbaidschan (Sonntag, 14.00 Uhr/Sky). Der Monegasse setzte sich im Qualifying in Baku vor Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/Mercedes) und WM-Spitzenreiter Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) durch. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) geht im Aston Martin von Startplatz elf ins sechste Saisonrennen.

Formel-1-Neuling Mick Schumacher erreichte im Haas den 17. Rang, so gut war der Sohn von Michael Schumacher im Qualifying noch nie. Er ließ seinen russischen Teamkollegen Nikita Masepin hinter sich, außerdem profitierte der 22-Jährige von zwei Ausfällen: Vettels kanadischer Teamkollege Lance Stroll crashte ebenso wie der Italiener Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) im Q1, beide starten vom Ende des Feldes. Beim vergangenen Rennen in Monaco hatte Verstappen durch seinen Sieg die WM-Führung übernommen, vier Punkte trennen ihn von Hamilton. Auch in der Teamwertung liegt sein Rennstall mit einem Zähler vor Mercedes. Eine solche Doppelführung hatte es für Red Bull zuletzt im Jahr 2013 gegeben, als Vettel mit dem Rennstall zu seinem vierten und bis heute letzten Titel fuhr.

Tennis, French Open: Der starke Lauf von Philipp Kohlschreiber bei den French Open ist in der dritten Runde geendet: Der 37 Jahre alte Augsburger verpasste gegen den glänzend aufgelegten Vorjahres-Halbfinalisten Diego Schwartzman die dritte Achtelfinalteilnahme seiner Karriere bei dem Sandplatz-Klassiker. Kohlschreiber unterlag dem an Nummer zehn gesetzten Argentinier am Samstag 4:6, 2:6, 1:6. Der langjährige Davis-Cup-Spieler hatte auf mehr gehofft. "Vor dem Turnier hätte ich es unterschrieben, bei einem Grand Slam mal wieder zwei Matches gegen starke Gegner zu gewinnen, heute ist man natürlich enttäuscht", sagte Kohlschreiber: "Momentan freue ich mich nicht über das Turnier, dafür ist die Niederlage zu aktuell."

Kohlschreiber begann enorm selbstbewusst, doch dann drehte Schwartzman Mitte des ersten Satzes auf und brachte sein Break durch. Der 132. der Weltrangliste, der in der zweiten Runde überraschend Aslan Karazew (Russland) aus dem Turnier genommen hatte, fand auch im zweiten Satz kein Rezept gegen den nun sehr dominanten Sandplatzspezialisten.

Fußball, Trainer: Der frühere Kölner und Dortmunder Bundesliga-Trainer Peter Stöger wird neuer Coach des ungarischen Fußball-Meisters Ferencváros Budapest. Wie der Club am Samstag mitteilte, folgt der 55-jährige Österreicher auf den Ukrainer Sergej Rebrow, der das Team zu drei Meistertiteln nacheinander geführt hatte. Über die Laufzeit von Stögers Vertrag machten die Ungarn keine Angaben. Stöger war zuletzt bei Austria Wien seit 2019 sowohl Sportchef als auch Cheftrainer.