Die Fußballvereine der englischen Premier League haben sich dafür ausgesprochen, bei Spielen auch in Zukunft den Videobeweis einzusetzen. Das ist das Ergebnis einer Abstimmung unter den 20 Klubs bei der jährlichen Generalversammlung der Liga am Donnerstag. 19 Vereine sprachen sich Berichten zufolge für den Videobeweis aus. Für eine Abschaffung wären mindestens 14 Stimmen notwendig gewesen. Die Premier League kündigte auf ihrer Website an, dass man daran arbeite, das umstrittene System stattdessen in mehreren Bereichen verbessern zu wollen. Die Wolverhampton Wanderers hatten zuvor die Abschaffung des Videobeweises (VAR) gefordert. Sie blieben mit ihrer Forderung aber allein.