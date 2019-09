Liverpool's manager Jurgen Klopp, left, hugs Liverpool's Mohamed Salah as he leaves the pitch during the British premier League soccer match between Chelsea and Liverpool, at the Stamford Bridge Stadium, London, Sunday, Sept. 22, 2019. (AP Photo/Matt Dunham)

Fußball, Premier League: Der Champions-League-Sieger FC Liverpool hat seine Siegesserie in der englischen Premier League fortgesetzt. Die Reds setzten sich am Sonntag mit 2:1 (2:0) beim Europa-League-Gewinner FC Chelsea durch. Nach sechs Siegen aus sechs Spielen führen die Reds die Premier-League-Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Manchester City an. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola hatte am Samstag mit 8:0 gegen den Tabellenletzten FC Watford gewonnen. Trent Alexander-Arnold (14. Minute) und Roberto Firmino (30.) trafen in London für das Team von Trainer Jürgen Klopp. N'Golo Kanté (71.) erzielte den Anschlusstreffer für Chelsea, der allerdings zu spät kam. Zuvor war der vermeintliche Ausgleich durch César Azpilicueta (27.) nach Videobeweis wegen einer Abseitsstellung aberkannt worden.

Doping, Leichtathletik: Zwei kenianische Leichtathleten haben sich einem Bericht der ZDF-"Sportreportage" zufolge kurz vor den Weltmeisterschaften in Doha/Katar mit dem Blutdopingmittel Epo behandeln lassen. Wie in der am Sonntag ausgestrahlten Sendung berichtet wird, handelt es sich um einen Sportler und eine Sportlerin. Die beiden Top-Athleten aus dem Nationalteam seien mit versteckter Kamera dabei gefilmt worden, wie sie Epo direkt in die Vene injiziert bekamen. Die WM beginnt am kommenden Freitag. "Keiner dopt direkt vor den Rennen oder einem wichtigen Wettkampf, hier nutzen sie das Epo im Training", sagte ein Mediziner, der anonym bleiben wollte, dem ZDF. "Vom jetzigen Nationalteam hatte ich alleine acht Läufer bei mir."