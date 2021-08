Der englische Nationalstürmer Harry Kane ist auch am zweiten Tag nach seinem EM-Urlaub nicht zum Training bei seinem Klub Tottenham Hotspur erschienen. Der 28-Jährige, in der Vorsaison Torschützenkönig der Premier League, will offenbar einen Wechsel zum Meister Manchester City forcieren. Tottenham äußerte sich zunächst nicht zur heiklen Angelegenheit. Kane hätte bereits am Montag einen Corona-Test absolvieren sollen, um danach wieder mit der Mannschaft zu trainieren. Seit Monaten ist bekannt, dass er die Spurs verlassen will. ManCity soll laut Medienberichten bereit sein, eine Rekordablöse von rund 187 Millionen Euro für Kane zu bezahlen. Unklar ist jedoch, ob die Spurs tatsächlich einwilligen. Kanes Vertrag in Tottenham gilt noch bis 2024.