Obwohl der FC Liverpool 150 Millionen Euro für Alexander Isak bietet, verweigert Newcastle United dem Stürmer die Freigabe. Also wählt der Schwede die offene Konfrontation.

Von Sven Haist, London

Alexander Isak hätte grundsätzlich Zeit gehabt, an der Preisverleihung der Professional Footballers’ Association teilzunehmen. In England stehen in dieser Woche keine Pflichtspiele für die Spitzenvereine auf dem Programm. Die Gewerkschaft der Profifußballer in England und Wales nutzte das freie Zeitfenster am Dienstagabend, um die besten Spieler der vergangenen Saison im englischen Fußball zu ehren – gewählt von den Spielern sel­bst.