Zum Hauptinhalt springen

Alexander Isak versus NewcastleExplosiver Gruß an den Arbeitgeber

Lesezeit: 3 Min.

Seit seiner Verpflichtung gelangen Alexander Isak 62 Treffer in 109 Pflichtspielen für Newcastle – nun will er für Liverpool stürmen.
Seit seiner Verpflichtung gelangen Alexander Isak 62 Treffer in 109 Pflichtspielen für Newcastle – nun will er für Liverpool stürmen. (Foto: Nigel Roddis/Sportimage/Imago)

Obwohl der FC Liverpool 150 Millionen Euro für Alexander Isak bietet, verweigert Newcastle United dem Stürmer die Freigabe. Also wählt der Schwede die offene Konfrontation.

Von Sven Haist, London

Alexander Isak hätte grundsätzlich Zeit gehabt, an der Preisverleihung der Professional Footballers’ Association teilzunehmen. In England stehen in dieser Woche keine Pflichtspiele für die Spitzenvereine auf dem Programm. Die Gewerkschaft der Profifußballer in England und Wales nutzte das freie Zeitfenster am Dienstagabend, um die besten Spieler der vergangenen Saison im englischen Fußball zu ehren – gewählt von den Spielern sel­bst.

Zur SZ-Startseite

Wachstum der Premier League
:Spektakulär steigt der Meeresspiegel

Zwei Wochen vor Ende der Wechselperiode haben die Vereine der Premier League schon mehr als 2,3 Milliarden Euro ausgegeben. Deren Finanzkraft ist eine Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit der anderen Fußballligen.

SZ PlusVon Sven Haist

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite