Tottenham Hotspur hat einen Nachfolger für den entlassenen Trainer Thomas Frank gefunden. Der Kroate Igor Tudor wird den kriselnden Londoner Klub aus der Premier League vorerst bis zum Saisonende interimsweise übernehmen. Das gaben die Spurs am Samstag bekannt. „Es ist mir eine Ehre, in diesem wichtigen Moment zu diesem Verein zu stoßen“, sagte Tudor, der zuletzt in Italien bei Lazio Rom und Juventus Turin tätig war: „Ich bin mir der Verantwortung bewusst, die mir übertragen wurde.“ Die Spurs laufen in der Liga ihren Ansprüchen weit hinterher und sind zuletzt auf Platz 16 abgestürzt. Die Folge war die Trennung von Frank. Der Däne war erst im Sommer als Nachfolger von Ange Postecoglou verpflichtet worden.