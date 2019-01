21. Januar 2019, 20:12 Uhr Premier League Huddersfield holt Jan Siewert vom BVB als Coach

David Wagners Nachfolger ist erneut ein Deutscher. Ein früherer BVB-Chefscout, den angeblich auch die Bayern interessant fanden, ist wieder zu haben.

Meldungen im Überblick

Fußball, England: Der Nächste, bitte: Der englische Erstligist Huddersfield Town verlässt sich auf Bewährtes und hat bei der Besetzung des Teammanagers erneut bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zugeschlagen. Das Tabellenschlusslicht der Premier League gab am Montag die Verpflichtung von Jan Siewert als Nachfolger von David Wagner bekannt, der die "Terriers" vor Wochenfrist einvernehmlich nach dreieinhalb Jahren verlassen hatte. Siewert (36) erhält in Huddersfield einen Vertrag bis 2021.

"Unter unserem vorherigen Trainer waren wir enorm erfolgreich. Wir haben nun einen neuen Chefcoach ernannt, der viele Ähnlichkeiten mit ihm aufweist: Er ist ein junger, aufstrebender Deutscher, der von Borussia Dortmund II kommt", sagte Huddersfield-Vorstandchef Dean Hoyle und ging damit gleich auf die offensichtlichen Parallelen ein. Doch, betonte der starke Mann im Klub: "Mit Vergleichen tut man Jan unrecht. Hinter dieser Ernennung steckt viel mehr."

Fußball, England: Der deutsche Scout Sven Mislintat wird den FC Arsenal verlassen. Das teilte der Verein aus der englischen Premier League am Montag mit. Mislintat hatte seinen Posten in London erst vor etwas mehr als einem Jahr angetreten. Von 2006 bis 2017 war er als Scout für den Bundesligisten Borussia Dortmund tätig und genießt einen ausgezeichneten Ruf als Kaderplaner. Beim BVB war es jedoch zu einem Streit mit dem damaligen Trainer Thomas Tuchel gekommen, weshalb der 46 Jahre alte Mislintat den Verein verließ. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach auch der FC Bayern Interesse an dem Spieler-Fachmann aus dem Kreis Unna gehabt haben soll.

Eishockey, Köln: Die Kölner Haie haben sich mit sofortiger Wirkung in der laufenden Saison der Deutschen Eishockey Liga von Trainer Peter Draisaitl getrennt. Dies teilte der rheinische Klub am Montag einen Tag nach der 2:3-Niederlage beim ERC Ingolstadt mit. Der Posten des Cheftrainers wird bis zum Saisonende von Dan Lacroix übernommen. Der ehemalige NHL-Spieler und aktuelle Nationaltrainer Litauens soll am Dienstag erstmals das Training leiten. Ihm zur Seite stehen weiterhin die Co-Trainer Greg Thomson und Thomas Brandl, wie der Klub weiter mitteilte.

Tennis, Australian Open: Serena Williams ist mit einem hart erarbeiteten Sieg über die Tennis-Weltranglisten-Erste Simona Halep ins Viertelfinale der Australian Open eingezogen. Die 37-jährige Amerikanerin bezwang die Vorjahresfinalistin aus Rumänien am Montag in Melbourne 6:1, 4:6, 6:4.

Dabei ließ die langjährige Nummer eins Halep zunächst keine Chance, der erste Satz dauerte nur 20 Minuten. Danach steigerte sich die French-Open-Siegerin und agierte im zweiten Satz der nun immer besser werden Partie fast fehlerfrei. In dem hochklassigen Match schaffte Serena Williams zum 4:3 im letzten Durchgang das entscheidende Break und nutzte nach 1:47 Stunden den ersten Matchball. "Es war ein intensives Match mit einigen unglaublichen Punkten", sagte sie. "Ich bin eine so unglaubliche Kämpferin, ich gebe niemals auf."

Bei den Männern hat Novak Djokovic als letzter Spieler das Viertelfinale erreicht. Der Serbe schlug den Russen Daniil Medwedew am Montag mit einiger Mühe 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3. Mit einem siebten Triumph in Melbourne wäre Djokovic alleiniger Rekordsieger des Turniers. Am Mittwoch trifft der 31-Jährige zunächst auf den Japaner Kei Nishikori, der den Spanier Pablo Carreño Busta nach gut fünf Stunden im Tiebreak des fünftes Satzes bezwang. Außerdem spielt dann Alexander Zverevs Bezwinger Milos Raonic aus Kanada gegen den Franzosen Lucas Pouille. Bereits am Dienstag trifft der Grieche Stefanos Tsitsipas nach seinem Erfolg gegen Titelverteidiger Roger Federer auf den Spanier Roberto Bautista Agut. Danach tritt Ex-Sieger Rafael Nadal gegen den Amerikaner Frances Tiafoe an.