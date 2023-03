Manchester City gewinnt dank Elfmetertor von Haaland und bleibt oben dran - für Liverpool gibt es einen Dämpfer, weil Salah verschießt. Havertz verhilft Chelsea zum Sieg. Der Premier-League-Spieltag in Bildern.

Von Jonas Wengert

Crystal Palace - Manchester City 0:1

Mühsam aber erfolgreich: Crystal Palace befindet sich mit acht sieglosen Ligaspielen in Folge quasi im freien Fall - trotzdem dauert es bis zu 78. Minute bis Erling Haaland einen Elfmeter zum knappen Auswärtserfolg für Manchester City verwandelt. Die Skyblues bleiben somit an Tabellenführer Arsenal dran - die Londoner spielen am Sonntag gegen Fulham.

AFC Bournemouth - FC Liverpool 1:0

Detailansicht öffnen (Foto: Steve Bardens/AFP)

Auf das 7:0 gegen Manchester United folgt direkt ein herber Dämpfer für Liverpool. Mohamed Salah schießt gegen Bournemouth einen Elfmeter links am Tor vorbei. Das Team von der Südküste gewinnt durch einen Treffer von Philip Billing.

Leicester City - FC Chelsea 1:3

Detailansicht öffnen (Foto: Michael Regan/Getty)

Ins Tor gespitzelt: Mit langem Bein lupft Kai Havertz (Nr. 29) den Ball über Leicesters Schlussmann Danny Ward hinweg ins Netz zum zwischenzeitlichen 2:1. Nach langer Durststrecke ist es der zweite Premier-League-Sieg für Chelsea in Serie.

Tottenham Hotspur - Nottingham Forest 3:1

Detailansicht öffnen (Foto: David Klein/Reuters)

Topstürmer Harry Kane trifft gegen Nottingham Forest einmal per Kopf und vom Elfmeterpunkt (siehe Bild). Dank seines Doppelpacks bleibt Tottenham weiter auf Kurs Champions League.

FC Everton - FC Brentford 1:0

Detailansicht öffnen (Foto: Jason Cairnduff/Reuters)

Blitzstart zum Sieg: Dwight McNeil (Nr. 7) trifft nach gerade einmal 35 Sekunden und verhilft seinem Team zu drei Punkten. Everton verlässt durch den Sieg zumindest vorübergehend die Abstiegsplätze.

Leeds United - Brighton and Hove Albion 2:2

Detailansicht öffnen (Foto: Danny Lawson/Imago)

Leeds-Angreifer Jack Harrison verursacht mit einem Eigentor die zwischenzeitliche Führung der Gäste aus Brighton. Mit einem Treffer auf der aus seiner Sicht richtigen Seite sichert er seinem Team zumindest noch einen Punkt im Abstiegskampf.