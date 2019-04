27. April 2019, 20:49 Uhr Premier League Hasenhüttl schafft Klassenerhalt mit Southampton

"Wir haben es verdient", sagt der frühere Coach von RB Leipzig. Tottenham verliert dagegen das Londoner Derby. Atlético Madrid gewinnt gegen Valladolid.

Der frühere Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl hat den englischen Fußballklub FC Southampton endgültig vor dem Abstieg gerettet. Ein 3:3 reichte dem Premier-League-Verein am Samstag gegen den AFC Bournemouth, um auch in der kommenden Saison erstklassig zu spielen. Southampton hat als Tabellen-16. jetzt 38 Punkte auf dem Konto und kann nicht mehr von einem Nichtabstiegsplatz verdrängt werden. Cardiff City (31) verlor 0:1 in Fulham und kann das Hasenhüttl-Team an den letzten zwei Spieltagen nicht mehr einholen.

"Wir sind jetzt sehr glücklich - wir haben es verdient", sagte Hasenhüttl. Der ehemalige Trainer von RB Leipzig hatte Southampton Anfang Dezember auf Rang 18 von Mark Hughes übernommen. In bisher 21 Ligaspielen unter seiner Regie gab es acht Siege und acht Niederlagen. Das 3:3 gegen Bournemouth war das fünfte Remis.

Tottenham verliert das Derby

Tottenham Hotspur hat dagegen das Londoner Derby gegen West Ham United verloren und die Generalprobe für das Champions-League-Halbfinale gegen Ajax Amsterdam am Dienstag verpatzt. Das Team von Mauricio Pochettino unterlag 0:1 (0:0) und verpasste es damit auch, den dritten Tabellenplatz zu festigen.

Michail Antonio (67.) sorgte mit seinem Treffer nicht nur für das erste Gegentor der Gastgeber, sondern auch für die erste Tottenham-Niederlage im neuen Stadion. Tottenham liegt mit 70 Punkten weiterhin auf Platz drei, dahinter folgen der FC Chelsea (67) und der FC Arsenal (66).

Barcelona kann am Sonntag Meister werden

Atlético Madrid hat die Entscheidung in der spanischen Fußball-Meisterschaft zumindest für wenige Stunden vertagt. Der Tabellenzweite gewann sein Heimspiel am viertletzten Spieltag gegen Abstiegskandidat Real Valladolid 1:0 (0:0) und verhinderte somit vorerst den vorzeitigen Titelgewinn des FC Barcelona.

Der Spitzenreiter kann aber am Abend (20.45 Uhr) mit einem Sieg gegen UD Levante den 26. Triumph perfekt machen. Bei dann neun Punkten Vorsprung ist Barca der erste Platz nicht mehr zu nehmen, da die Katalanen den direkten Vergleich gegen Atletico gewonnen haben. Dieser entscheidet in Spanien bei Punktgleichheit. Ein Eigentor von Joaquin Fernandez (66.) sorgte für den 22. Saisonsieg von Atletico.