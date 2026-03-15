Man möchte nicht mit Konstantinos Mavropanos in dieser Szene tauschen: Der Grieche, ehemals beim VfB Stuttgart unter Vertrag, nun für West Ham United in der Premier League aktiv, bekam am Samstag einen Ball des ehemaligen Dortmunders Erling Haaland wuchtig ins Gesicht gebolzt.

Ausgleichende Gerechtigkeit: Mavropanos war es, der Manchester Citys Führungstreffer durch Bernardo Silva (31.) drei Minuten später egalisierte – per Kopf. City hat durch das Remis beim Abstiegskandidaten aus London nun neun Punkte Rückstand auf den FC Arsenal – für den Norweger Haaland blieb es der einzige Treffer des Abends.