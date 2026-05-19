Bei Manchester City könnte nach dieser Saison die Ära von Pep Guardiola enden. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der Trainer beim Premier-League-Klub vor dem Rücktritt stehen – trotz eines noch laufenden Vertrags bis 2027. Unter anderem die BBC und die Daily Mail berichteten am Montagabend, dass der Spanier am letzten Spieltag am Sonntag gegen Aston Villa seine letzte Partie als Teammanager mit den Citizens bestreiten wird.

Theoretisch könnte sich Guardiola dann mit seinem siebten Premier-League-Titel verabschieden – die Chancen darauf sind nach dem 1:0-Sieg des FC Arsenal am Montagabend gegen den FC Burnley allerdings gering. Am Dienstagabend kann City mit drei Punkten beim AFC Bournemouth (21 Uhr) zwar wieder bis auf zwei Zähler an den Tabellenführer heranrücken. Gewinnen die Nordlondoner allerdings auch am Sonntag bei Crystal Palace, ist ihnen der Titel nicht mehr zu nehmen.

Laut Daily Mail könnte der Rücktritt Guardiolas am Sonntag offiziell bestätigt werden. Eine titellose Saison muss der Coach trotz der schlechten Ausgangslage in der Liga nicht mehr fürchten: Am vergangenen Samstag gewann City den FA-Cup nach einem 1:0-Finalsieg gegen Chelsea, im März triumphierte die Mannschaft bereits im Ligapokal. Die Champions League hingegen lief enttäuschend: Bereits im Achtelfinale war nach einem 0:3 und einem 1:2 gegen Real Madrid Schluss.

Guardiola hatte bei ManCity 2016 angeheuert und war mit dem Klub bislang insgesamt sechsmal Meister geworden. Hinzu kommen drei Triumphe im FA-Cup sowie fünf im Ligapokal. Den größten Triumph feierte der 55-Jährige 2023 mit dem Gewinn der Champions League, für Manchester City war dieser Erfolg eine Premiere.