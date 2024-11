Manchester City:Warum Pep Guardiola seinen Vertrag noch einmal verlängert

Der englische Meister steckt sportlich in der Krise und ist wegen Finanztricksereien angeklagt – wohl auch deshalb bleibt der prominente Trainer weiter an Bord. Mögliches Vorbild bei diesem Entschluss: Jürgen Klopp.

Von Sven Haist, London

Der Länderspielblock im November ist für die Vereinstrainer in der Premier League die letzte Gelegenheit zur Reflexion des Spieljahres. Denn eine Winterpause sieht der englische Fußball mit seinen berühmten Weihnachts- und Neujahrsspieltagen nicht vor. Diese vorgezogene Pause im Ligaspielbetrieb hat Pep Guardiola bisher häufig genutzt, um sich Gedanken über seine Zukunft als Trainer von Manchester City zu machen. Zweimal hat er in dieser Zeit seinen Vertrag bei den Citizens verlängert, im November 2020 und 2022. In beiden Fällen unterschrieb er für zwei weitere Spielzeiten, nachdem sein Kontrakt sonst jeweils zum Saisonende ausgelaufen wäre.