Ein Kader mit 43 Spielern, davon allein sechs Torhüter: Der neue Klubboss Todd Boehly hat allein in seiner Amtszeit 38 Spieler verpflichtet und der nächste ist schon unterwegs. Die paradoxe Idee dahinter: Gehaltskosten senken.

Von Sven Haist, London

Um sein Image als Vorsitzender des Chelsea Football Club hat sich Todd Boehly nie sonderlich geschert. Im Vergleich zu dem die Öffentlichkeit meidenden Voreigentümer Roman Abramowitsch ist Boehly bei Heimspielen an der Stamford Bridge fast dauerpräsent. Auch am Sonntag war der US-Amerikaner, der im Mai 2022 mit einem Investorenkonsortium den Klub übernommen hatte, hinter dem mehrheitlich das US-Milliardenvehikel Clearlake steckt, zum Saisonauftakt gegen Manchester City (0:2) in der Premier League zugegen. Er hinterlässt dann stets den Eindruck, als mache er sich nichts daraus, wie die Fußballfans und Medien sein Auftreten bewerten.