Andoni Iraola war seine Verlegenheit anzusehen. Auf der Ehrenrunde lief der Trainer des FC Liverpool an der Fankurve vorbei und zögerte, ob er erstmals seit seinem Dienstantritt zu Saisonbeginn die Jubelfaust wagen sollte. Bislang hatte Iraola stets darauf verzichtet, denn er weiß, wie weit er mit seiner Mannschaft noch von den Erfolgen Jürgen Klopps an der Merseyside entfernt ist. Der Deutsche hatte die Geste nach Siegen zum Ritual erhoben.

Immerhin hatte Iraola soeben selbst seinen ersten Prestigeerfolg errungen, also rang sich Klopps Nachnachfolger tatsächlich dazu durch, die Faust zu schwingen. Anschließend verschränkte er die Unterarme, als wollte er signalisieren: Jetzt ist genug. Die Fans aber wollten mehr, feuerten ihn an – und Iraola ließ eine zweite und dritte Faust folgen. Es war seine Taufe in der Liverpooler Fußballgemeinde.

Andoni Iraola : Dieser Trainer könnte dem FC Liverpool guttun Der englische Traditionsklub erlebt aufwühlende Zeiten. Da kommt der neue Coach, der die baskische Fußballschule und den Ansatz von Jürgen Klopp verkörpert, gerade recht. Von Sven Haist ...

Kaum ein Anlass hätte sich dafür besser geeignet als das 4:0 gegen Manchester United am Sonntagabend. Seinen besonderen Wert erhielt das Ergebnis allein durch Liverpools Erzrivalität mit United; tabellarisch betrachtet war es nicht mehr als ein handelsüblicher Sieg gegen einen Abstiegskandidaten. United war an diesem Spieltag um einen weiteren Platz auf die vorletzte Stelle der Premier League zurückgefallen. Vom Status als gemeinsamer Rekordmeister mit dem FC Liverpool – beide Klubs zählen jeweils 20 Titel – zeugten nur noch zwei Umstände: Unter den Zuschauern weilte Uniteds Ehrenmessias Alex Ferguson, und am Seitenrand stand der renommierte Mauricio Pochettino, der soeben für den jüngst entlassenen Michael Carrick übernommen hat.

Der Argentinier legte dank einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag sein Amt in den USA nieder und flog direkt nach seinem letzten Spiel als Nationalcoach im Privatjet nach Manchester. Bei seinem Debüt ließ sich hinterher allenfalls eine positive Referenz finden: Ferguson war im selben Monat vor 40 Jahren mit einem 0:2 bei Oxford United gestartet, wobei der Verein ebenfalls auf Platz 19 stand. Um diese verwegene Analogie bemühen zu können, müsste Pochettino allerdings zeitnah andere Resultate liefern. Und doch: Wenn jemandem diese Aufgabe zuzutrauen ist, den Dauerkrisenklub wieder zu altem Glanz zu führen, dann vielleicht einem Coach, der den Geist des American Dream im Koffer hat.

Nach acht Minuten setzt für den neuen ManUnited-Coach Pochettino der Albtraum ein

In Liverpool schien Pochettino diesen offenkundig noch nicht ausgepackt zu haben. Nach acht Minuten setzte vielmehr der Albtraum ein – mit Platzverweis und Rückstand. Manchesters Verteidiger Leny Yoro sah wegen einer vermeintlichen Notbremse an Liverpools Stürmer Alexander Isak unmittelbar vor dem Strafraum die rote Karte. Im Laufduell hatte Yoro Isak leicht berührt, nachdem diesem der Ball vom Fuß gesprungen war. Während Iraola ein „klares Vergehen“ erkannte, haderte Pochettino mit der Auslegung der Aktion. Es sei „niemals“ Foul, schimpfte er und schilderte seine Sicht: „Isak wartet auf den Kontakt und geht zu Boden.“

Dem Zweikampf vorausgegangen war ein auf diesem Niveau selten zu beobachtender Orientierungsfehler von Yoros Abwehrpartner Matthijs de Ligt. Mitten in der eigenen Hälfte ließ der Niederländer ein hohes Zuspiel zu seinem Gegenspieler passieren, weil er offenbar annahm, ein Mitspieler hinter ihm werde früher am Ball sein. Pochettino hatte den Routinier nach dessen schwerer Rückenverletzung überraschend erstmals seit einem Jahr für ein Premier-League-Spiel nominiert – und sich damit gründlich verkalkuliert. Nicht nur in dieser Szene fehlte de Ligt der Spielrhythmus, auch wenn er jüngst in der Champions League zum Einsatz gekommen war. Den fälligen Freistoß verwertete Dominik Szoboszlai mit einem strammen Schuss zum 1:0 (10. Minute) – unter erneut gütiger Mithilfe der Gäste. Diesmal komplettierte der Torwart Senne Lammens die Pannentrilogie: Er deckte seine Seite nicht ab, sondern postierte sich zu mittig.

Für Mauricio Pochettino ging das Debüt als Trainer von Manchester United gründlich schief. Ryan Browne/Shutterstock/Imago

Damit war Uniteds Taktik für den „Mülleimer“, wie Pochettino einräumte. Zunächst stellte er auf einen 4-4-1-Notverbund um, kurz darauf brachte er mit Harry Maguire einen zusätzlichen Abwehrmann und formierte ein 5-3-1-Schadensbegrenzungssystem. Diese Maßnahme war vor allem nötig, um Florian Wirtz zu stoppen. Wie schon vor einem Jahr spielt sich der deutsche Nationalspieler nach einem schwächeren Saisonstart zunehmend warm. Drei Minuten nach der Führung erhöhte Wirtz selbst, später bereitete er den Treffer des eingewechselten Víctor Muñoz vor (82.). Zudem traf Rio Ngumoha (66.). Für den Wow-Moment sorgte Wirtz mit seinem akrobatischen Treffer, der in seiner Entstehung an sein jüngstes Tor im DFB-Trikot gegen die Niederlande erinnerte. Er bekam den Ball per Flanke in den Strafraum gespielt, diesmal allerdings nicht in den Lauf, sondern in den Rücken. Trotzdem gelang es ihm, den Ball auf geniale Art im Tor unterzubringen. Er streckte das linke Bein nach hinten, traf den Ball mit der Innenseite und drehte in der Luft eine halbe Pirouette, um sich nicht selbst anzuschießen. Dabei brachte er seinen Körper noch so über den Ball, dass dieser unter der Latte einschlug.

Mit insgesamt sechs Torbeteiligungen in den vergangenen fünf Ligaspielen verbesserte er seine Bilanz in der Premier League. Nach 44 Einsätzen stehen nun sieben Treffer und neun Vorlagen auf seinem Konto. Sein Trainer lobte ihn als Schlüsselspieler in Überzahl, der das Spiel kontrolliere und seine Kollegen in Szene setze. „Florian befindet sich in einer hervorragenden Phase“, konstatierte Iraola zufrieden. Wirtz selbst hielt sich am Sky-Mikrofon bedeckt, seine Erleichterung war dennoch unverkennbar. Er fühle sich „sehr gut“ und werde immer besser, was auch daran liege, dass sich das Team weiterentwickle.

Durch die Patzer der Konkurrenz konnte der FC Liverpool den Rückstand auf Tabellenführer Arsenal auf sieben Punkte verkürzen. Auf die punktgleichen Verfolger Brighton und Manchester City fehlt nur noch ein Zähler. „Ich habe es genossen“, sagte Iraola auf seinen Jubel angesprochen, und führte aus: „Ehrlich gesagt würde ich das gerne etwas öfter machen.“