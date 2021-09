Trotz des Remis in Brentford verteidigt der Klub von Jürgen Klopp Platz eins, Manchester United patzt. In Italien ist beim AC Mailand wieder ein Maldini erfolgreich.

Der FC Liverpool hat mit einem Unentschieden beim Aufsteiger FC Brentford die Tabellenführung in der englischen Premier League verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kam in der rasanten und äußerst unterhaltsamen Partie am Samstag trotz zweimaliger Führung am Ende nur zu einem 3:3 (1:1), das sich die stark aufspielenden Gastgeber redlich verdient hatten.

Diogo Jota (31. Minute), Mohamed Salah (54.) mit seinem 100. Tor für die Reds und Curtis Jones (67.) trafen im neuen Community-Stadion in West-London für die Klopp-Elf. Zunächst war Brentford durch Ethan Pinnock (27.) in Führung gegangen. Nachdem Jota und Salah die Partie gedreht hatten, erzielte der deutsche U21-Nationalspieler Vitaly Janelt (63.) den Ausgleich für die Bees. Nach der erneuten Liverpool-Führung durch Jones bescherte Yoane Wissa (82.) dem Aufsteiger den umjubelten Punktgewinn.

In der rassigen Anfangsviertelstunde hatten beide Mannschaften nur knapp die Führung verpasst, weil der Ball spektakulär geklärt wurde. Brentfords Kristoffer Ayer erwischte den Ball nach sieben Minuten kurz vor der Linie, kurz darauf gelang Joel Matip für Liverpool eine ähnliche Rettungstat, nachdem Bryan Mbeumo bereits Torwart Alisson überwunden hatte.

In den Schlussminuten der Partie spielten beide Teams auf Sieg, und die Klopp-Elf hatte sogar noch Glück, dass ein später Treffer von Ivan Toney für die Bees wegen einer Abseitsposition nicht zählte. Mit einem Punkt Vorsprung stand Liverpool am Samstagabend nach sechs Premier-League-Spielen als Spitzenreiter vor den Konkurrenten Manchester City, FC Chelsea und Manchester United.

Manchester United hatte zuvor 0:1 (0:0) bei Aston Villa verloren und den Sprung auf Platz eins verpasst. Gegen das Team aus Birmingham setzte es im Stadion Old Trafford ein 0:1 (0:0) durch einen späten Treffer von Kortney Hause (88. Minute). Pech für Manchester United: In der Nachspielzeit vergab Bruno Fernandes (90.+3) einen Elfmeter. Chelsea unterlag Manchester City im Spitzenspiel zu Hause mit 0:1. Das Tor schoss Gabriel Jesus (53.).

Der nächste Maldini trifft für Milan

Die Maldini-Tradition setzt sich beim italienischen Traditionsklub AC Mailand fort: Der 19 Jahre alte Daniel Maldini erzielte das 1:0 in der 48. Minute beim 2:1 (1:0) der Rossoneri bei Spezia Calcio am sechsten Spieltag der Serie A.

Detailansicht öffnen In den Fußstapfen seines Vaters und Opas: Daniel Maldini feiert sein Tor für den AC Mailand. (Foto: Ciro de Luca/Reuters)

Der Teenager trat damit in die Fußstapfen seines Vaters Paolo (53) und seines Großvaters Cesare, beides Milan-Klubikonen. Cesare Maldini war 2016 im Alter von 84 Jahren gestorben. Paolo Maldini, der letztmals vor zwölf Jahren für Milan auflief, ist als Klubdirektor bei den Lombarden tätig. Opa Cesare Maldini gewann mit Milan vier Meisterschaften und 1963 den Europapokal der Landesmeister. Daniel Maldini kam zum ersten Mal in der Startelf von Milan in der Serie A zum Einsatz, zuvor war er größtenteils nur zu Kurzeinsätzen gekommen.

Am Abend erkämpfte sich Atalanta Bergamo mit Nationalspieler Robin Gosens in der Startelf ein 2:2 (2:1) bei Meister Inter Mailand. Ruslan Malinovsky (30.) und Rafael Toloi (39.) waren für Atalanta erfolgreich. Lautaro Martinez (5.) hatte Inter in Führung gebracht, Ex-Bundesliga-Profi Edin Dzeko (71.) sicherte dem Titelverteidiger einen Punkt. Federico Dimarco (86.) verschoss für Inter noch einen Handelfmeter.