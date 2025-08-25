Gebaut auf Sand aus der Irischen See, sündhaft teuer – und schon jetzt eine Arena, die große Emotionen zulässt: Mit dem neuen Hill Dickinson Stadium hofft der seit Jahren strauchelnde FC Everton auf bessere Zeiten.

Von Sven Haist, Liverpool

Nur das Beste ist gut genug – so lautet übersetzt das lateinische Motto des FC Everton: „Nil satis nisi optimum.“ Dieses Credo spiegelt sich auch im neuen Stadion des Klubs, das an den ehrwürdigen, zwei Jahrhunderte alten Bramley-Moore-Docks am River Mersey in Liverpool errichtet worden ist. Die neue Spielstätte ist ein architektonisches Meisterwerk, das dem legendären Goodison Park in keiner Weise nachsteht. Dieser historische Grou­n­d, der genau am selben Tag, dem 24. August, vor 133 Jahren seine Tore geöffnet hatte, war bis zum Ende der Vorsaison die Heimat des FC Everton. Der Goodison Park sollte nach 2791 Heimspielen eigentlich abgerissen werden, aber er ist so alt geworden, dass er quasi unsterblich ist: Das Stadion wurde nun Evertons Frauenmannschaft übertragen.