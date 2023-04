Vorfall in der Halbzeit überlagert dramatisches 2:2 im Topspiel zwischen Liverpool und FC Arsenal.

Nach der Aufregung um seinen Ellbogenstoß gegen den FC-Liverpool-Verteidiger Andrew Robertson wird der Linienrichter Constantine Hatzidakis vorerst nicht mehr in der Premier League zum Einsatz kommen. Hatzidakis werde nicht mehr nominiert, solange die Ermittlungen des englischen Fußball-Verbandes FA zu dem Vorfall vom Ostersonntag laufen. Das teilte die Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) mit, die für die englischen Schiedsrichter zuständig ist.

Die Szene während der Halbzeitpause des Liga-Spitzenspiels zwischen Liverpool und Tabellenführer FC Arsenal (2:2) hatte für Aufsehen gesorgt. Auf Bildern ist zu sehen, wie Hatzidakis nach einem Wortgefecht mit Robertson mit seinem Ellbogen ausholte und den verdutzten Schotten am Kinn traf. Der Liverpooler protestierte sofort bei Schiedsrichter Paul Tierney, der allerdings Robertson diegGelbe Karte wegen Meckerns zeigte. "Ich habe mitbekommen, was passiert sein soll und habe auch gehört, dass die Bilder für sich sprechen", sagte Liverpools Trainer Jürgen Klopp nach dem Spiel. Er habe sich die Szene aber bewusst nicht angesehen, um keinen Kommentar dazu abgeben zu müssen.

Das Spiel selbst hatte ebenfalls Dramatik geboten. Arsenal trat an der gefürchteten Anfield Road von Beginn an wie ein Meisterschaftsanwärter auf. Gabriel Martinelli (8.) und Gabriel Jesus (28.) trafen gegen eine wieder mal mäßige Liverpool-Defensive früh zu einer 2:0-Führung. Danach aber wehrte sich Liverpool: Mohamed Salah verkürzte auf 1:2 (42.), verschoss jedoch kurz darauf einen Elfmeter (54.). Danach stand mehrmals der überragende Arsenal-Torwart Aaron Ramsdale im Fokus, der zahlreiche Paraden zeigte - einmal allerdings noch das Nachsehen hatte: Roberto Firmino rettete Liverpool per Kopfball (2:2/87.) das hochverdiente Remis.