20. Juli 2018, 17:27 Uhr Premier League Der teuerste Torwart der Geschichte

Torwart mit extremer Reichweite: Alisson Becker, Liverpools Neuer, hier noch in der Trainingskluft des AS Rom.

Der Brasilianer Alisson Becker wechselt für mutmaßliche 62,5 Millionen Euro von der AS Roma zum FC Liverpool.

Damit hält der Verein den Rekord für den teuersten Torwart und den teuersten Verteidiger der Geschichte.

Loris Karius wird nach dem Transfer nur die Rolle als Nummer zwei bleiben.

Von Sven Haist

An Jürgen Klopp lag es nicht, dass Loris Karius seine Position als erster Torwart beim FC Liverpool verloren hat. So wie Klopp in seiner Trainerkarriere mit jedem seiner in die Kritik geratenen Spieler verfahren ist, half er auch Karius immer wieder auf die Beine. Im Sommer 2016 ließ er ihn für sechs Millionen Euro aus Mainz verpflichten. Karius sollte Liverpools anhaltende Mühen auf der Suche nach einem geeigneten Keeper beenden. Für dieses Vorhaben war Klopp in den vergangenen zwei Spielzeiten bereit, die Aussetzer seines 25 Jahre alten Wunschspielers zu verzeihen. Aber über die berühmten Fehler, die sich Karius im Champions-League-Finale gegen Real Madrid leistete, wollte Klopp nicht hinwegsehen.

Mit einer einwandfreien Leistung im bedeutendsten Spiel des Vereinsfußballs hätte Karius womöglich seine Startschwierigkeiten revidieren können; er hätte Liverpool davon abhalten können, seine Ablösung im Tor zu forcieren. Stattdessen verstärkte Karius die Zweifel an seiner Tauglichkeit, indem ihm kürzlich im Testduell mit einem englischen Viertligisten ein weiterer Fehlgriff unterlief. Zuvor hatte er sich auf Instagram durch ein schlecht beratenes Protzvideo aus dem Urlaub zurückgemeldet, das ihn auf der Insel kurzerhand zur Lachnummer machte.

Der Klub hatte viel daran gesetzt, ihn nicht weiter fallen zu lassen. Die Fans begrüßten Karius zum Trainingsauftakt mit Wohlwollen, und der Verein organisierte ihm einen Termin im renommierten Massachusetts General Hospital in Boston, dessen Ärzte ihm eine Gehirnerschütterung als Diagnose für seine Tollpatschigkeiten bescheinigten. Ebenso hat Liverpool mit der Bekanntgabe seines Nachfolgers gewartet, damit nicht der Eindruck verstärkt wird, die Finalleistung wäre ausschlaggebend gewesen dafür, dass Karius nun zunächst nur noch die Nummer zwei ist. Am Donnerstagabend bestätigten Liverpool und die AS Roma den Wechsel des brasilianischen Nationaltorhüters Alisson Becker für etwa 62,5 Millionen Euro plus zehn Millionen möglicher Bonuszahlungen.

Durch die Rekordablöse für einen Keeper verdrängt Becker, 25, die italienische Torwartikone Gianluigi Buffon als teuerste Nummer eins der Welt. "Alisson hat nichts mit dem Preis zu tun, wir haben nichts mit dem Preis zu tun - es ist der Markt", sagte Klopp. Neben dem teuren Schlussmann Becker unterhält Liverpool in Virgil van Dijk auch den kostspieligsten Verteidiger der Fußballbranche. "Als sich vor einigen Wochen die Gelegenheit ergab, einen der besten Torhüter der Welt zu verpflichten, war das keine lange Überlegung", sagte Klopp, "man muss Rücksprache halten mit den Eigentürmern und die waren ziemlich begeistert. Also haben wir das gemacht." Zum Empfang platzte Klopp in ein Gespräch des Klubsenders mit Becker, der bereits im Trikot der Reds erschienen war, und überraschte ihn vor laufender Kamera. "Sorry, schön dich kennenzulernen. Wirklich cool, dass du hier bist", sagte Klopp. Ähnlich erging es Mo Salah, der kaum erwarten konnte, bis sein ehemaliger Mitspieler aus gemeinsamen Zeiten in Rom am River Mersey aufschlägt. "Mo schickte mir eine Nachricht: ,Hey, worauf wartest du?'", sagte Becker: "Ich habe ihm sofort geantwortet: ,Bleib ruhig, ich bin auf dem Weg!'"

Nach der Verpflichtung des ägyptischen Angreifers Salah für etwa 40 Millionen Euro im Sommer 2017 hat sich Liverpool zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres an einem Spieler der Roma bedient. Die Italiener lassen sich ihre Expertise bei der Rekrutierung des Personals jedoch fürstlich entlohnen. Vor zwei Spielzeiten holten sie Becker für rund acht Millionen Euro aus Porto Alegre in Brasilien, in seiner ersten Saison kam er nicht über den Status des Ersatztorwarts hinaus. Bei der Abwicklung des Transfers kam den Reds das vertrauensvolle Verhältnis zwischen ihrem Eigentümer John W. Henry und dem römischen Präsidenten James Pallotta zugute. Zuletzt hatte der FC Chelsea ebenfalls Interesse an Becker angemeldet, weil der Klub des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch um einen Verlust des belgischen Nationaltorwarts Thibaut Courtois zu Real Madrid fürchtet. Nur bei einem vorzeitigen Verkauf könnte Chelsea für den im Sommer 2019 ablösefreien Courtois eine finanzielle Entschädigung erhalten.

Im Wettstreit um das beste Personal bekommen die Londoner die verpasste Qualifikation für die Champions League zu spüren. Sollten Courtois und der abwanderungswillige Ausnahmedribbler Eden Hazard den Verein verlassen, wäre Chelsea in Gefahr, den Anschluss an die Konkurrenz um die Meisterschaft zu verlieren - zumal beim FC Liverpool erstmals unter Klopp auf dem Transfermarkt die Post abgeht.

Mit rund 180 Millionen Euro führt Liverpool bislang für die neue Saison bei weitem die Ausgabenliste der Vereine in der Premier League an. Den Verlust des Mittelfeldantreibers Emre Can hat Liverpool bereits durch Fabinho (45 Millionen Euro/Monaco) und Naby Keita (60 Millionen Euro/RB Leipzig) ausgeglichen. Den Spielraum im Angriff vergrößert Flügelspezialist Xherdan Shaqiri für 15 Millionen Euro infolge des Abstiegs mit Stoke City. Das Abarbeiten der Schwachstellen signalisiert, dass die Reds ernst machen in ihrem Bestreben, nach 1989/90 wieder die englische Meisterschaft zu gewinnen.