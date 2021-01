Von Sven Haist

Worte können wie Luft sein, ohne Substanz. Durch die Verfilmung von "Game of Thrones", in der die Redewendung "Worte sind Wind" die zahlreichen Intrigen der Fantasyserie begleitet, ist der Flüchtigkeit des Wortes ein neues Mahnmal gesetzt worden. Nach dem Überraschungserfolg des FC Southampton gegen Tabellenführer FC Liverpool schob Ralph Hasenhüttl die Tränen unter seiner schützenden Kappe auf "den sehr kalten Wind" im St. Mary's, dem direkt an der englischen Südküste gelegenen Stadion. Zur Bestätigung deutete er mit der Hand in die Luft und rieb sich die Augen. Die BBC kommentierte auf Twitter seine Aussage mit einem zwinkernden Smiley - als einen Schmäh des in Graz, Österreich, geborenen Steirers. Als Worte, die wie Wind sind.

Es war definitiv keine starke Brise, die Hasenhüttl, 53, nach Abpfiff ins Wanken brachte. Vor Freude und Erleichterung kniete der Trainer am Boden, als Jürgen Klopp ihm seinen Glückwunsch übermittelte - der besiegte Meistercoach, den Hasenhüttl so sehr bewundert. Mehr als eine Million Menschen haben sich diese Szene in den sozialen Medien des Klubs angesehen. Der Telegraph staunte, dass sich Hasenhüttl freute, als hätte er "die Meisterschaft" gewonnen, aber so ähnlich dürfte es sich für ihn in der Tat angefühlt haben. Bei einem Treffen im Herbst, erzählte Hasenhüttl, habe er scherzhaft zu Klopp gesagt: "Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann einen Punkt gegen Dich zu holen." In den vier bisherigen Spielen war der frühere Trainer von RB Leipzig im Duell mit Klopp stets unterlegen: vor acht Jahren mit dem VfR Aalen in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund (1:4) - und zuletzt drei Mal mit Southampton gegen Liverpool (1:3, 1:2, 0:4).

Durch das beachtliche 1:0 über Liverpool (Tor: Danny Ings/2. Minute) hat Hasenhüttl jetzt mit Southampton in 78 Ligaspielen gegen jeden Klub der Premier League (bis auf das abgestiegene Cardiff City) gepunktet, dem er seit seiner Ankunft in der Hafenstadt im Dezember 2018 begegnet ist. "Das war ein spezieller Erfolg", sagte Hasenhüttl: "Wenn man sieht, wie unsere Spieler mit allem, was sie haben, kämpfen, macht mich das wirklich stolz. Gegen Liverpool braucht man das perfekte Spiel - und das hatten wir." Bis zum Schluss sei der Sieg für ihn "weit entfernt" gewesen; erst in der 92. Minute habe er gedacht: Ja, es könnte reichen.

Seine Ergriffenheit dürfte auch auf den Umständen des Erfolgs beruht haben. Am 28. Dezember musste sich Hasenhüttl nach einem positiven Corona-Test seiner Frau Sandra in Selbstisolation begeben, das 0:0 seiner Elf gegen West Ham verfolgte er im Wohnzimmer. In der zweiten Halbzeit habe er da "nicht mehr gesund gesessen", sagte er: "Ich bin vorm Fernseher gekniet." In Absprache mit der Premier League wurde der Test seiner Frau nochmals untersucht und schließlich als Falschresultat eingestuft. Nach zwei negativen Nachfolgetests durfte Hasenhüttl an Neujahr wieder zur Mannschaft stoßen.

In der Vorbereitung auf das Treffen mit den seit zwölf Ligaspielen unbesiegten Liverpoolern fielen Southampton allerdings eine Reihe kaum ersetzbarer Spieler aus: Torwart Alex McCarthy, Abwehrchef Jannik Vestergaard, Mittelfeld-Abräumer Oriol Romeu und die Angreifer Nathan Redmond und Che Adams. Auf der Bank saßen lauter Spieler aus der Nachwuchsakademie, drei von ihnen wechselte Hasenhüttl ein: Yan Valery, Nathan Tella und Dan N'Lundulu, alle 21 Jahre alt.

In den vorigen sechs Jahren verlor Southampton, das lange eine der angesehensten Jugendakademien des Landes unterhielt, sechs Spieler an den FC Liverpool - für einen Gegenwert von rund 200 Millionen Euro. Zurück bekam der Klub im Sommer 2019 für 22 Millionen Euro den Torjäger Danny Ings, der zuvor schon ein Jahr an Southampton ausgeliehen war. Nach einstudiertem Freistoßtrick mit James Ward-Prowse lupfte Ings nun den Ball zum Siegtreffer über Liverpools Torwart Alisson Becker hinweg. "Ralph ist sehr leidenschaftlich, und er bringt diese Leidenschaft ins Spiel", sagte Ings über seinen Coach.

Mit seiner eingespielten Mannschaft hat sich Hasenhüttl den Respekt der ganzen Liga erworben. Nach sorgenvollen Jahren im Abstiegskampf steht Southampton mit 29 Punkten auf dem sechsten Platz. In der oberen Hälfte liegen zwischen Tabellenführer Liverpool und dem Zehnten West Ham lediglich sieben Punkte - so eng war das Feld seit der Einführung der Premier League nach 17 Spieltagen (sechs Nachholpartien stehen aus) noch nie beisammen. Southampton repräsentiert die Ambitionen der Vereine außerhalb der üblichen Spitzengruppe, die in dieser vom Coronavirus verwirbelten Saison ihre Chance wittern. Je länger die nicht im Europapokal vertretenen Klubs wie Southampton, FC Everton, Fast-Absteiger Aston Villa und West Ham vorne mithalten können, umso mehr steigt der Zugzwang der Favoriten, die in mehreren Wettbewerben Kraft lassen. Denn für die Finanzierung ihrer kostspieligen Kader ist die Teilnahme am Europacup für die Großklubs fast eine Bedingung.

Wäre 2021 sogar eine Sensationsmeisterschaft denkbar wie 2016, als Leicester City triumphierte? Es sei gut, wenn man "ein bisschen unter dem Radar" fliege, sagte Hasenhüttl kürzlich: "Wir mögen es, der Pirat zu sein, und das macht mehr Spaß, als zur Marine zu wechseln." Der Erfolg über Liverpool ist der vorläufige Höhepunkt seiner Arbeit in Southampton. "Wenn wir mehr Zeit hätten, würden wir wahrscheinlich Freunde werden", sagte Klopp nach dem 0:1 über Hasenhüttl. Er schätze die Arbeit seines Kollegen sehr, dessen Annäherung an das Spiel sei "großartig" gewesen. Nette Worte, die Klopp-Verehrer Hasenhüttl sicher nicht vom Winde verwehen lässt.