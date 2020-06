Die englische Premier League plant, ein umfassendes Programm symbolischer Zuwendungen zu präsentieren, wenn sie am kommenden Mittwoch wieder an den Start gehen wird. Vor dem Anstoß sollen sich die Teams im Gedenken an die Toten der Pandemie zur Schweigeminute versammeln, außerdem werden die Spieler auf ihren Trikots den Solidaritätsslogan "Black Lives matter" tragen sowie ein herzförmiges Emblem, das dem nationalen Gesundheitsdienst NHS Referenz erweist.

Man mag diese Bekundungen in ihrer Summe für inflationär halten, aber es ist viel Zeit vergangen seit dem letzten Spieltag und daher einiges nachzuholen. Zwar bietet die erzkapitalistisch orientierte Premier League keinen Anlass, als Wohlfahrtseinrichtung betrachtet zu werden, sie hat aber wie hierzulande die Bundesliga einen prominenten Platz in der Gesellschaft und somit Bedeutung und Verantwortung für das Gemeinwesen.

Allerdings kann man auch immer wieder darüber staunen, wie in dieser Liga die prägenden Merkmale des Materialismus und der Dekadenz auf einen vom Verband FA kategorisch gesetzten Begriff von Moral und Anstand treffen. So gibt es jetzt den Fall des Nationalspielers Dele Alli, den die FA zu einem Spiel Sperre, einem Benimmkurs und 50 000 Pfund Strafe verurteilt hat, weil er den Fußball "in Verruf gebracht bzw. sich unpassend bzw. beleidigend in Hinsicht auf die Hautfarbe bzw. ethnische Zugehörigkeit eines Anderen geäußert" habe. Das klingt nicht nur für den Angeklagten nach einer komplexen Rechtsnorm.

Passiert war Folgendes: Der 24 Jahre alte Profi wollte Anfang Februar mit drei Freunden und seinem Bodyguard zum Kurzurlaub nach Dubai fliegen. Da sich in Asien die Corona-Krise abzeichnete, trug Alli in der Flughafen-Lounge in Heathrow eine Gesichtsmaske. Nun filmte er sich mit seinem Handy, machte eine ironische Bemerkung über das Coronavirus und lenkte den Kamerablick auf einen Passagier aus Asien, den er, wie er jetzt bei der Anhörung vor der FA sagte, zuvor hatte husten hören. Das scherzhaft gemeinte Video übertrug er in zwei private Social-Media-Gruppen, die aber nicht so privat waren, wie er dachte. Bevor Alli das Video wieder gelöscht hatte, hatte es jemand an eine Zeitung weitergeleitet. So kam es in die Öffentlichkeit und mit coronabedingter Verzögerung vors Verbandsgericht. Dort wurde laut Protokoll der Sitzung vom 8. Juni festgestellt: Der Asiate in der Lounge hatte gar nicht gehustet - Alli sei somit überführt und schuldig.

Das strenge Urteil erinnert an den Fall des portugiesischen Spielers Bernardo Silva von Manchester City, der im Herbst ein Spiel aussetzen musste, nachdem er auf Twitter das Foto seines dunkelhäutigen Kollegen Benjamin Mendy mit einer Abbildung des Maskottchens des spanischen Schokonuss-Herstellers "Conguitos" kombiniert hatte. Vor der Verbandskommission verhinderten nur bekennende Reue und die Fürsprache seines Freundes Mendy eine längere Sperre.

Nun könnte man sich über die Doppelmoral im englischen Fußballbetrieb und über das traditionelle Sündenbabel hinter seinen verschlossenen Türen auslassen, aber es steht bei allem Befremden über die zwiespältige Etikette auch außer Frage, dass die FA gute Gründe hat, über die Prinzipien ihres Kodex nicht zu verhandeln. Verband und Liga sind entschlossen, dem grassierenden Problem des Rassismus in den Stadien zu begegnen. Dele Alli und Bernardo Silva mögen keine Ressentiments im Sinn gehabt haben, aber sie haben eben Stereotypen bedient, die als rassistisch verstanden werden können. Der Verband hat ihnen Gelegenheit verschafft, über die Verantwortung nachzudenken, die sie als öffentliche Idole haben.