Die Medienabteilung von Crystal Palace war am Samstag nicht zu beneiden. Nach dem Last-Punch-Sieg in der siebten Minute der Nachspielzeit gegen den FC Liverpool in der Premier League, der angesichts der Umstände zu den größten Erfolgen der Vereinsgeschichte zählt, herrschte auf den Kommunikationskanälen ähnlich viel Betrieb wie zuvor auf dem Rasen im Selhurst Park. Die Social-Media-Beauftragten, bekannt für ihre pointierten Einfälle, feierten die Helden des Spiels: den Siegtorschützen Eddie Nketiah, den Trainer Oliver Glasner und die eindrucksvolle Geräuschkulisse im Stadion. Dennoch vergaßen sie nicht, auch den digitalen Status des Klubs zu aktualisieren. „Had to update the bio“, hieß es süffisant-lakonisch, denn seit geraumer Zeit führt Palace im Profil seine Serie ungeschlagener Spiele. Jetzt steht dort: „18 unbeaten“ – saisonübergreifend seit April 18 Pflichtspiele ohne Niederlage!
Crystal Palace besiegt LiverpoolMit dem allerletzten Punch zum nächsten Highlight
Lesezeit: 3 Min.
Crystal Palace schlägt erneut den FC Liverpool, diesmal auf dramatische Weise in der Liga. Das Team von Trainer Oliver Glasner ist plötzlich das einzige unbesiegte der gesamten Premier League.
Von Sven Haist, London
