Der FC Liverpool und Manchester City haben kurz vor ihrem Gipfeltreffen in der englischen Liga Pflichtsiege errungen. Liverpool gelang beim 2:0 (1:0) gegen den FC Watford der zehnte Ligasieg in Serie. Damit hielten die Reds den Druck auf Tabellenführer City hoch. Das Team von Trainer Pep Guardiola konterte am Samstag mit einem trockenen 2:0 (2:0) beim FC Burnley und bleibt damit in der Tabelle einen Punkt vor Liverpool. Am kommenden Sonntag kommt es in Manchester zum direkten Duell zwischen City und Liverpool im Kampf um die englische Meisterschaft. Nur sechs Tage später treffen beide Teams im Halbfinale des FA-Pokals dann gleich noch einmal aufeinander.

Beim City-Sieg in Burnley erzielte Ilkay Gündogan das 2:0 (25.). Er ist mit 34 Treffern nun der erfolgreichste deutsche Torschütze der Premier League - vor Mesut Özil (33) und Jürgen Klinsmann (29.).