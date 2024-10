Der FC Arsenal hat im Kampf um die Tabellenführung in der englischen Premier League gepatzt. Die Elf von Kai Havertz unterlag im Auswärtsspiel beim AFC Bournemouth mit 0:2 (0:0) und verpasste den Sprung auf Platz eins. Spitzenreiter FC Liverpool würde mit einem Sieg im Heimspiel gegen den FC Chelsea am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) auf drei Punkte davonziehen.

Auch der deutsche Nationalspieler hatte von Beginn an Probleme mit dem mutigen Gegner. Klare Chancen gab es kaum – dafür einen Platzverweis. Innenverteidiger William Saliba (30.) sah nach einem Foul an dem durchgestarteten Evanilson zunächst Gelb, nach Ansicht der VAR-Bilder die rote Karte. Ryan Christie (70.) traf für die Gastgeber, die in Überzahl klar überlegen auftraten. Justin Kluivert (79.) erhöhte schließlich per Foulelfmeter.