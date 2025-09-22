Zwei Fünferreihen vor dem eigenen Tor, kaum Ballbesitz: Beim schlechten Saisonstart von Manchester City überrascht Pep Guardiola mit seinen Maßnahmen – und stellt seine neue Lockerheit zur Schau.

Von Sven Haist, London

So menschlich wie an diesem Sonntagabend hat sich Pep Guardiola wohl nie zuvor in einem Fußballstadion gezeigt. Nach dem Auswärtsspiel beim FC Arsenal in der Premier League stand der Trainer von Manchester City sichtlich bewegt vor den eigenen Fans. Er genoss zwar die Zuneigung der Anhänger, die ihre Mannschaft trotz des gegnerischen Ausgleichstreffers in der dritten Minute der Nachspielzeit feierten. Vor allem aber hatte er eines im Sinn: seine Tochter Maria, die das Spiel im Fanblock verfolgt hatte.