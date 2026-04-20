Kai Havertz fasste sich wieder und wieder an den Kopf – als könne er selbst nicht glauben, wie er diese Torchance zum Ausgleich in der Nachspielzeit ungenutzt verstreichen lassen konnte. Der Frust des Offensivspielers des FC Arsenal saß derart tief, dass er unmittelbar nach Abpfiff der Premier-League-Partie bei Manchester City als Erster den Rasen verließ. Nach einer Flanke des eingewechselten Leandro Trossard kam Havertz völlig frei zum Kopfball. Er stieg hoch, setzte den Ball sauber in Richtung Tor – doch dieser strich nur am Tordach entlang. Am Spielfeldrand sackte Arsenals Trainer Mikel Arteta auf die Knie, während sich Havertz das Trikot über das Gesicht zog.