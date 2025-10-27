Das Tor war fast identisch mit jenem, das Eberechi Eze vor einem halben Jahr erzielt hatte. Damals traf der Spielmacher ebenfalls im Premier-League-Duell zwischen dem FC Arsenal und Crystal Palace, infolge einer einstudierten Eckenvariante versenkte er den Ball volley von der Strafraumgrenze. Diesmal ging seinem Treffer ein Freistoß voraus: Nach einer Kopfballablage nahm Eze den Ball per Dropkick auf Höhe des Elfmeterpunkts und wuchtete ihn ins Netz. Die Aktion war nicht minder spektakulär, weil Eze dafür sein rechtes Bein wie ein Karatekämpfer auf Hüfthöhe riss, um den Ball noch vor seinem Gegenspieler zu erwischen.
Premier LeagueArsenal will die Meisterschaft – um jeden Preis
Lesezeit: 3 Min.
Mit einem luxuriös besetzten, sündhaft teuren Kader zieht der FC Arsenal an der Spitze der Premier League davon. Trainer Mikel Arteta kämpft gegen einen Fluch.
Von Sven Haist, London
Krise des FC Liverpool:Von den Bienen gestochen, von den Basistugenden verlassen
Beim 2:3 in Brentford, der vierten Ligapleite in Serie, findet Englands Meister erneut keine Antwort auf zähe taktische Stilmittel des Gegners. Trainer Arne Slot misslingt der Versuch, teure Zugänge schnell und schlüssig zu integrieren.
