Das Tor war fast identisch mit jenem, das Eberechi Eze vor einem halben Jahr erzielt hatte. Damals traf der Spielmacher ebenfalls im Premier-League-Duell zwischen dem FC Arsenal und Crystal Palace, infolge einer einstudierten Eckenvariante versenkte er den Ball volley von der Strafraumgrenze. Diesmal ging seinem Treffer ein Freistoß voraus: Nach einer Kopfballablage nahm Eze den Ball per Dropkick auf Höhe des Elfmeterpunkts und wuchtete ihn ins Netz. Die Aktion war nicht minder spektakulär, weil Eze dafür sein rechtes Bein wie ein Karatekämpfer auf Hüfthöhe riss, um den Ball noch vor seinem Gegenspieler zu erwischen.