England

Der FC Arsenal hat im Kampf um die Europacup-Plätze weiter an Boden verloren. Ohne ihren rot-gesperrten deutschen Torhüter Bernd Leno kassierten die Gunners am Samstag bei Aston Villa mit 0:1 (0:1) bereits die zehnte Saisonniederlage in der englischen Fußball-Meisterschaft. Für den Siegtreffer der Gastgeber im Villa Park sorgte Ollie Watkins bereits nach 75 Sekunden. Arsenal lag in der Premier League zum Auftakt des 23. Spieltags mit 31 Zählern zunächst auf dem zehnten Platz. Der frühere Leverkusener Leno fehlte, weil er am vergangenen Dienstag bei der 1:2-Niederlage gegen die Wolverhampton Wanderers die Rote Karte gesehen hatte. Zuvor musste auch der brasilianische Innenverteidiger David Luiz wegen eines Foulspiels mit Rot vom Platz.

Türkei

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mesut Özil muss bei seinem neuen Klub Fenerbahce Istanbul schon den ersten Rückschlag verkraften. Der weiterhin vergeblich auf sein Startelf-Debüt wartende Rio-Weltmeister verlor mit Fener den Süper-Lig-Gipfel gegen Rekordchampion Galatasaray Istanbul 0:1 (0:0) und damit auch die Tabellenführung an den Lokalkonkurrenten.

Özil kam neun Minuten nach der Gästeführung durch Mostafa Abdallah (54.) auf den Platz, konnte der Begegnung aber in seinem zweiten Einsatz seit seinem Wechsel vom FC Arsenal an den Bosporus nicht die Wende zugunsten der Hausherren geben. In der Tabelle fiel Özils Mannschaft aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter den Erzrivalen zurück. Am Sonntag könnte Fenerbahce durch seine fünfte Saisonniederlage sogar noch auf Platz drei abrutschen, falls Besiktas Istanbul bei Konyaspor gewinnt.

Özil hatte am vergangenen Mittwoch sein Debüt für Fenerbahce gegeben. Beim 2:1-Erfolg seines Teams bei Aufsteiger Hatayaspor war der gebürtige Gelsenkirchener 13 Minuten vor dem Abpfiff eingewechselt worden.

Spanien

Der französische Fußball-Weltmeister Raphaël Varane hat Real Madrid vor einem peinlichen Rückschlag im Kampf um die spanische Meisterschaft bewahrt. Der 27-Jährige erzielte am Samstag beide Tore für den erneut enttäuschenden spanischen Rekordmeister zum 2:1 (0:0) beim Tabellenletzten SD Huesca. Varane traf in der 55. und 84. Minute und drehte damit die Partie, nachdem die Gastgeber durch Javi Galan (48.) in Führung gegangen waren.

Real verkürzte durch den Erfolg in der Primera División seinen Rückstand auf Tabellenführer und Stadtrivale Atlético vorerst auf sieben Punkte und verbesserte sich auf Platz zwei. Atlético hat allerdings zwei Spiele weniger bestritten als Real Madrid (21 Spiele). Atlético trifft am Montag auf Celta Vigo, der FC Barcelona kann am Sonntag mit einem Sieg bei Betis Sevilla Real wieder von der zweiten Position verdrängen.

Vor dem Spiel war bekannt geworden, dass Kapitän und Abwehrchef Sergio Ramos am Samstag am Innenmeniskus des linken Knies operiert worden war und wochenlang ausfällt. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen, teilte der Verein mit. Der 34 Jahre alte Ramos, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, hatte sich die Verletzung am 14. Januar bei der 1:2-Niederlage gegen Athletic Bilbao im Halbfinale des spanischen Supercups zugezogen und anschließend bereits drei Spiele verpasst.