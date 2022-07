Die erfolgreichen Schlittenfahrer stehen vor einer glänzenden Zukunft, die Schlittschuhläufer müssen sich Sorgen um die Förderung machen. Der Bericht der Potas-Kommission zu den Wintersportarten in Deutschland liefert die Grundlage zu den Strukturgesprächen im August. Erst danach wird über die Fördermittel für den Olympiazyklus bis zu den Spielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo entschieden. Die Kommission bewertete zum zweiten Mal die Wintersportverbände anhand der Kernparameter Struktur, Kaderpotenzial sowie der Erfolge - vor und bei den Winterspielen in Peking. Den Spitzenplatz hält der Bob- und Schlittenverband BSD, der zuletzt neun der zwölf deutschen Olympia-Goldmedaillen gewonnen hatte. Dirk Schimmelpfennig, Vorstand Leistungssport im Deutschen Olympischen Sportbund, sagte, die Bewertungen der meisten Eislauf-Sparten seien dagegen "keinesfalls zufriedenstellend". Das Potenzialanalysesystem (Potas), der Kern der Spitzensportreform, steht bei den Verbänden in der Kritik, der Aufwand sei trotz Anpassungen zu hoch. 121 Fragen mussten im Formularsystem beantwortet werden. "Wir haben mehr als 1000 Dokumente hochgeladen. Das ist ein bisschen viel", sagte BSD-Vorstandschef Thomas Schwab.