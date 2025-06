Von Sven Haist, London

„And the Oscar goes to: Ange Postecoglou“: Diese Auszeichnung hätte Postecoglou für seine Performance bei Tottenham Hotspur Football Club wirklich gebührt. Denn der australische Trainer mit griechischen Ahnen machte sich seit Sommer 2023 gleichermaßen um die sportlichen wie unterhaltenden Belange seines Vereins verdient. Und legte nun am Freitagabend auch noch den vermeintlich spektakulärsten Abflug eines Trainers in der Geschichte der Premier League hin – indem ihn der Klub trotz des ersten Titels nach 17 Jahren, dem Gewinn der Europa League, feuerte.